Четвертая волна коронавируса в Пермском крае: чем опасна и как защитить детей

Эпидемиологи говорят о наступлении четвертой волны заболевания. Фото: REUTERS

Ежедневно в Пермском крае фиксируется более 500 новых случаев заражения коронавирусом. Эпидемиологи говорят о наступлении четвертой волны заболевания. При этом многие пермяки начали болеть и ОРВИ. Что способствует росту заболеваний и как его сдержать, об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказала заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета, профессор Ирина Фельдблюм.

- Мы видим классический сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, который наблюдаем ежегодно уже много-много лет, - объясняет Ирина Викторовна. - А поскольку COVID-19 относится к группе ОРВИ и имеет один и тот же механизм распространения с гриппом и другими вирусными инфекциями, то это закономерный рост. Вот летний подъем стал для нас неожиданностью, он не вписывался в закономерности.

Заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского государственного медуниверситета, профессор Ирина Фельдблюм Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

- Досрочный выход школьников на каникулы станет определенной страховкой от заболеваемости?

- Наверное, ведь это опять-таки стандартная ситуация. Каждый год, как только оказывается значительно превышенным эпидпорог, то есть нормативный уровень, который рассчитан за многолетний период заболеваемости, мы принимаем ограничительные меры. Иногда закрывали только школы, иногда и вузы. Года два назад мы закрывали даже детские дошкольные учреждения. Это меры предупреждения массового распространения острых респираторных вирусных инфекций.

- Если школьники две недели посидят дома, какой эффект мы ожидаем?

- Любые ограничительные мероприятия снижают процесс распространения заболеваемости, замедляют его. Как только мы вводим изоляционные меры, у нас заболеваемость падает, обрывается цепочка заражений, то есть уменьшается процесс распространения этой инфекции не только среди детей, но и среди взрослых и пожилых людей.

-То есть дети являются главным источником заражения?

- В определенном смысле. Недавно были проведены серьезные исследования на уровне Российской Федерации по изучению серопозитивности к вирусу SARS-COVID-2 (серопозитивность означает, что человек заражен вирусом, но отсутствуют внешние проявления болезни. - Ред.). И выяснилось, что самый высокий уровень характерен для детей дошкольного возраста и школьников начальных классов.

О чем это говорит? Дети редко попадают в статистику заболеваемости COVID-19, но, тем не менее, серопозитивность к ковиду у них самая высокая. Потому что у них эпидпроцесс протекает скрыто, но циркуляция вируса идет. И дети являются его распространителями.

- В последнее время люди вновь стали жаловаться на ротавирус. Как уберечь себя от этой инфекции?

- Ротавирусная инфекция тоже относится к ОРВИ. У нее, правда, механизм заражения двойной: оральный - через воду и продукты, а также воздушно-капельный. Она особенно опасна для маленьких детей, в возрасте до года. Эта группа населения может быть защищена от ротавируса с помощью профилактической прививки. Правда, ее пока нет в Национальном календаре прививок, но сейчас ведутся активные разработки отечественной вакцины. И она в ближайшее время будет включена в календарь. А пока в качестве профилактики необходимо соблюдать личную гигиену, пить только кипяченую воду и проводить тщательную термическую обработку еды.

- И оставлять ребенка дома, если есть первые признаки болезни…

- Золотое правило для всех - тем более сегодня, когда у нас циркулирует целый букет заболеваний. Если у вас какое-то недомогание, как минимум, надо никуда не ходить, понимая, что вы можете оказаться источником распространения инфекции.