Египетская тайна Пермской художественной галереи

В запасниках галереи есть много того, что не видит широкая публика. Фото: Пермская художественная галерея.

Предметы, пришедшие к нам из далеких времен, неизменно привлекают наше внимание. К примеру, осенью прошлого года сообщения о том, что в Пермь прибывает передвижная выставка сокровищ гробницы Тутанхамона, вызвали настоящий ажиотаж. Многие пермяки сожалели, что не смогли посетить ее из-за пандемии. И это при том, что к нам привезли лишь макеты - реплики подлинников, которые запрещено вывозить из Каирского музея.

При этом мало кто знает, что в Пермской художественной галерее уже больше 100 лет хранятся две настоящие египетские мумии. Причем их владельцы, древние египтяне, облачены в клафты - полосатые платки-накидки. А это значит, что они принадлежали к представителям знати.

Судя по всему эта мумия принадлежала знатному египтянину. Фото: Пермская художественная галерея.

Реликвии, недоступные взору

Почему же многим жителям Пермского края до сих пор было неизвестно, что в Прикамье имеются столь ценные древние реликвии?

Дело в том, что хранились они в запасниках - у галереи не было площадей, чтобы сделать постоянную экспозицию, посвященную египетским древностям. Кроме того, мумии нуждались в реставрации, во время которой можно было бы провести детальные исследования и получить максимально возможную информацию о похороненных подобным образом древних египтянах.

- За все время египетские мумии демонстрировали лишь дважды - в 1950-х годах в экспозиции галереи и в 1998 – 2000-х на выставке «От Нила до понта Эвксинского», посвященной искусству Египта и античности, где одна из мумий была центральным экспонатом, - рассказала ведущий научный сотрудник Пермской художественной галереи Галина Кимвалова. - Больше ветхие артефакты на публику не выставлялись.

До сих пор пермские мумии никто не исследовал и не описывал. Если не считать публикацию трех черно-белых фотографий и короткого описания одной из них в каталоге дневнеегипетских предметов из собраний стран бывшего СССР, составленном в 1991 году известными отечественными египтологами Берлевым и Ходжаш. Древности выходят из тени

В преддверии 300-летия Перми работникам галереи пообещали, что они все-таки в обозримом будущем справят новоселье, и в помещениях нового здания галереи можно будет выставить многое из того, что сейчас скрыто в запасниках.

Как рассказывают сотрудники галереи, несколько лет назад в Пермь приезжала известный московский реставратор Наталья Павловна Синицына. Она привезла с собой команду специалистов - египтологов, антропологов, реставраторов, химиков, биологов.

- Она выразила готовность взяться за изучение и реставрацию наших мумий, но было сразу понятно, что занятие это дорогостоящее и потребует немало времени, - рассказывает Галина Кимвалова.

И вот, наконец, - свершилось. Пермские мумии на время переехали в Москву. И к их реставрации и исследованию приступили специалисты реставрационного центра «Феномен».

- Они имеют большой опыт работы с древними экспонатами, в том числе и египетскими, - объясняют в галерее. - Например, участвовали в консервации и реставрации тканей и саркофагов из некрополя Файюма в Египте, занимались реставрацией мумий и саркофагов из собрания ГМИИ имени Пушкина. Теперь реставраторы мастерской сосредоточились на комплексном проекте по реставрации и всестороннему изучению «пермских египтян».

Московские реставраторы помогут узнать, как выглядели те, кого похоронили в Древнем Египте.

Что их привело сюда?

Как же древние египетские мумии попали в Пермскую галерею? Возможно, реставраторам в скором времени удастся нам рассказать, как выглядели те, кому они принадлежат, воссоздав их облик. Но вот история появления этих реликвий в Перми может так и остаться белой страницей.

- Известно только, что обе мумии поступили в Пермскую государственную художественную галерею в 1920 году из музея Паноптикум, - сообщает Галина Кимвалова. - Но в Перми такого музея, скорее всего, не было. Есть предположение, что это был передвижной музей, и что в грозовые годы революций и гражданской войны его экспонаты так и остались в Перми. Еще одна легенда говорит, что мумии выписал из Египта некий купец, возможно, для домашнего музея или просто в качестве диковины.

Египетскими находками уже с начала XIX века хвалились во многих домах Европы и России - мода на «египетский стиль» широко распространилась после похода Наполеона в Египет. Например, Строгановы, род которых напрямую связан с Пермским краем, в своем петербургском дворце собирали и хранили древности Египта.

Египетские коллекции Эрмитажа и Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина - самые крупные в России - также составились, в основном, благодаря частным коллекционерам.

Светящийся глаз из обсидиана и бровь из кости

То, что египетские мумии в Пермской галерее подлинные, установлено давно.

- Одна из них, достаточно хорошо сохранившаяся, в 1970-х годах была атрибутирована египтологом, доктором искусствоведения Светланой Измайловной Ходжаш и отнесена к позднему периоду египетской истории, к II - I вв. до н. э., - говорит Галина Кимвалова.

Однако сейчас московские специалисты установили, что их возраст может быть и древнее. По результатам предварительного осмотра экспонатов они предположили, что мумии относятся ко времени греческого и римского владычества в Египте, и могут датироваться периодом IV в. до н. э. - II в. н. э.

Антропологи пришли к выводу, что обе мумии, скорее всего, принадлежали мужчинам.

Даже до реставрации египетские древности поражали воображение.

- Обе мумии находятся в антропоморфных, то есть имеющих очертания человека, саркофагах, - описывает их Галина Кимвалова. - Саркофаги были изготовлены древними египтянами из ценного дерева - сикоморы.

Одну из мумий египетские мастера укрыли расписным холстом-картонажем, пропитав его левкасом - грунтом из мела, замешанного на животном или рыбьем клее. Благодаря такой грунтовке холсту удалось придать нужную форму, в том числе, изобразить рельефное лицо умершего. Оно тонко прорисовано и покрыто золотом и инкрустацией. Сохранившийся правый глаз инкрустирован костью, зрачок выточен из обсидиана, брови и обводка глаз - из кости, расписанной темно-синей и черной красками. Иногда, при определенном угле освещения, глаз словно светится.

Умерший облачен в клафт - полосатый платок, в таком изображали только царей, жрецов и очень знатных людей. Весь картонаж покрыт богатой орнаментальной росписью с нежными оттенками цветов - розового, зеленого, желтого, голубого. На груди изображен огромный крылатый скарабей. Саркофаг снаружи полностью покрыт сюжетной росписью, изображающей Суд Осириса.

Вторая мумия помещена в саркофаг с крышкой, на рельефе которой изображен Осирис - царь подземного мира в своей канонической позе со скрещенными на груди руками.

К исследованиям привлекут ученых

Исследования в Москве обещают дать много интересной информации о пермских мумиях.

- Сейчас реставраторы изучают материалы и древние технологии, которые использовались при создании этих мумий, - объясняют сотрудники Пермской галереи. - А затем с учетом сохранности предметов будет выработан уникальный для каждой из них метод реставрации. Только после этого специалисты приступят к реставрационным работам.

К исследованиям привлекут и ученых.

В частности, в Сколковском институте науки и технологий изучат состав смолистых веществ, обнаруженных на мумиях. Кроме того, там проведут радиоуглеродный анализ образцов, который позволит гораздо точнее сказать, когда появились на свет эти мумии и были изготовлены саркофаги для них.

Антропологи из Центра палеоэтнологических исследований на основании данных компьютерной томографии дадут свое заключение о поле, возрасте умерших. А также о том, чем они могли болеть, и о возможной причине смерти.

И, в конце концов, исследователи при помощи метода компьютерной реконструкции покажут нам, как выглядели те, кто был мумифицирован подобным образом в Древнем Египте.

Когда же закончат исследовать «пермских египтян»?

- Ученым еще предстоит сделать сотни анализов и исследований, - объясняют в Пермской галерее. - Все кропотливые работы будут тщательно документироваться, о них планируется снять документальный фильм и подготовить выставку, предположительно, в 2022 году в Государственном музее Востока. Мы надеемся, что «пермские египтяне» в ближайшие годы займут свое место в Кабинете древностей нового здания галереи. Тогда мы сможем рассказывать нашим зрителям о канонах, эстетике и смыслах древнеегипетского искусства рядом с подлинными экспонатами из Древнего Египта.