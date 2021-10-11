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Общество11 октября 2021 22:02

Коронавирус в Прикамье, последние новости на 12 октября 2021 года: среди заболевших в течение суток 68 детей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Перми на 12 октября 2021 года
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 12 октября 2021 года: среди заболевших в течение суток 68 детей.

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 549 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 515 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 107 323. В числе 549 новых инфицированных 227 пациентов мужского пола, 322 – женского, среди заболевших 68 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 206 человек, 122 в возрасте 50-64 и 78 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

Инфографика: краевой оперштаб по противодействию коронавирусу.

О РАЗНОМКоронавирус в Пермском крае 2021: последние новости