Коронавирус в Прикамье, последние новости на 12 октября 2021 года: среди заболевших в течение суток 68 детей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 12 октября 2021 года: среди заболевших в течение суток 68 детей.

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае выявлено 549 новых случаев заражения COVID-19: 34 человека проходят лечение в больницах, 515 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 107 323. В числе 549 новых инфицированных 227 пациентов мужского пола, 322 – женского, среди заболевших 68 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 75 человек, от 30 до 49 лет – 206 человек, 122 в возрасте 50-64 и 78 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.