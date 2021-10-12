«СтройПанельКомплект» вновь подтвердил сертификат международного стандарта качества ISO

Фото: «СтройПанельКомплект»

В «СтройПанельКомплект» прошел плановый контроль соответствия процессов требованиям стандартов ISO 9001. Застройщиком получен сертификат, подтверждающий соответствие стандартов «СПК» политике менеджмента качества системы ISO. Проверка на соответствие проведена специалистами органа по сертификации – ООО «Сертифик Центр».

Стандарты ISO – эталонные основы качества, используемые на международном уровне. В мире действует около 2000 различных стандартов.

Регламентированная международная система менеджмента качества ISO 9001 была внедрена в АО «СтройПанельКомплект» в 2012 году. Предприятия проходят такую стандартизацию в добровольном порядке.

Фото: «СтройПанельКомплект»

Интеграция подобных систем говорит потребителям о степени ответственности компании, о самом серьезном подходе к политике качества. Стандарты ISO гарантируют качество и экологическую безопасность товаров (в нашем случае продукции ЖБИ и строительства объектов), полный операционный контроль всех процессов производства и строительства объектов.

Фото: «СтройПанельКомплект»

В структуре предприятия за качеством продукции следят сразу несколько подразделений:

- лаборатории;

- отдел технического контроля;

- служба контроля качества

и отдельные ответственные специалисты.

«СтройПанельКомплект» создает комфортные и качественные жилые комплексы для жителей города и края, работает над развитием проектов и сохраняет доступную стоимость квадратного метра для покупателей.