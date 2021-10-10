Коронавирус в Перми, последние новости на 11 октября 2021 года: среди вновь заболевших 78 детей

На лечении в больницах остается 4325 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, на 11 октября в Пермском крае общее количество инфицированных коронавирусом достигло 106 774. За минувшие сутки было выявлено 553 вновь заболевших. Из новых пациентов с COVID-19: 14 человек проходят лечение в больницах, 539 – амбулаторно на дому. В числе новых инфицированных 78 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 81 человек, от 30 до 49 лет – 190 человек, 124 в возрасте 50-64 и 80 человек старше 65 лет.

Инфографика: оперштаб

Новые заболевшие обнаружены в 21 территории региона. Наибольшее количество - 93 процента или 513 человек - это жители Перми. На втором месте по заболеваемости Пермский район, в котором обнаружено 11 инфицированных. В Кунгуре и Чусовском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 3 прикамцев в каждой территории.

В Краснокамском, Кудымкарском, Нытвенском, Лысьвенском, Соликамском и Октябрьском округах выявлено по 2 заболевших. По одному инфицированному выявлено еще в 11 территориях Пермского края

Выздоровел за минувшие сутки 381 человек, всего побороли болезнь 93124 жителя Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 30 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 5145 человек

На лечении в больницах остается 4325 человек, в том числе 216 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 8,9 процента.

22154 человека находятся на карантине.