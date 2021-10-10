«Три товарища» превратились в мюзикл о любви

Роберта играет Александр Гончарук, Отто Кестера – Иван Вильхов, Готфрида Ленца – Марат Мударисов. Фото: Театр-Театр

Экранизацию или театральную постановку по любимой книге всегда ожидаешь с опаской. Как «увидит» ее режиссер? Совпадет ли его видение с твоим? И не придется ли уходить из зала с чувством глубокого разочарования?

Касалось это и спектакля Театра-Театра «Три товарища» (16+). Борис Мильграм превратил роман Ремарка в мюзикл.

И первое действие спектакля стало чем-то вроде музыкальных иллюстраций, тонким пунктиром намечающих сюжет романа. День рождения Роберта, знакомство с Пат, булочник, разбивший автомобиль в аварии, продажа кадиллака, победа «Карла» на гонках – все эти фрагменты лишь напоминают зрителю, о чем, собственно говоря, речь. Даже гибель Ленца обыгрывается так, что и не поймешь, в самом ли деле его убили. Хотя появление на сцене нацистов смотрится ярко и жестко. В самих «Трех товарищах» такого эпизода не было, он, скорее, из «Черного обелиска», более поздней книги Ремарка.

Роберт и Пат. Фото: Театр-Театр.

Но все, что происходит в первом акте, хотя в него и вместились три четверти книги, - лишь тропинка, ведущая к главному действию спектакля. И вот оно уже разыграно с бережным вниманием к авторскому тексту. Мюзикл получился не столько про дружбу трех товарищей, сколько про историю нежной и печальной любви Роберта и Патриции. Ее роль исполняет Эва Мильграм, старательно и ненатурально смеющаяся в начале спектакля, но в финальных сценах предстающая искренней и невероятно трогательной.

Также в главных ролях Александр Гончарук, играющий Роберта, Иван Вильхов - Отто Кестера, Марат Мударисов - Готфрида Ленца. А еще в спектакле есть и четвертый товарищ. Автомобиль «Карл» воплощает Альберт Макаров.

При этом на сцене появляются и настоящие немецкие машины.

- Три автомобиля – красный Mercedes-Benz 1935 года, бежевый BMW 326 Cabriolet 1937 года и черный Opel Super 6 1939 года - трофейная техника, привезенная в Россию с войны, Специально для Театра-Театра эти машины были восстановлены буквально из руин и приспособлены к сценическому существованию, - рассказали в театре.

на сцене появляются настоящие немецкие машины. Фото: Театр-Театр.

- Перенести весь роман Ремарка на сцену, по-моему, невозможно: там невероятно много сюжетных линий, - говорит режиссер-постановщик и один из авторов либретто Борис Мильграм. - Наш главный герой Роберт, вернувшись с Первой мировой, живет одним днем. Всего себя нужно отдать этому дню, потому что будущее ничего не предлагает. Но настоящий смысл жизни он находит, только встретив Пат, встретив любовь. У «Трех товарищей» трагический финал. Но в этой истории есть свет и надежда. В жизни все не навсегда, поэтому так важно ценить каждый день, каждый час, каждый миг. Ценить искренние чувства, страсть, любовь – то, что удерживает нас на плаву в самые темные времена.

Следующие спектакли состоятся 25, 26 и 27 октября в 19.00.

Цена билетов: 1000 - 2090 руб.