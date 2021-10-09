Коронавирус в Перми, последние новости на 10 октября 2021 года: за сутки заболели 544 человека

С начала пандемии в регионе вирусом заразились 106 221. Фото: Алиса ТИТКО

В Пермском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. За сутки в регионе вновь выявлено рекордное число случаев – 544. По информации Роспотребнадзора, 28 человек проходят лечение в больницах, 516 – амбулаторно на дому. Среди заболевших 55 детей. Скончался за сутки 31 пациент с коронавирусом.

544 случаев ковида выявлены в 26 территориях Прикамья. Больше всего заболевших в Перми - 249 человек, в Пермском муниципальном районе 51 заболевший, в Суксунском городском округе 26, в Краснокамском 23, в Березниках 20.

Инфографика: Оперштаб.

В Чусовском городском округе заболели 19 человек, в Сивинском муниципальном 19, в Соликамском городском округе 14, в Кунгуре 13, в Верещагинском городской округе 12.

По 10 заболевших в Частинском и Кишертском, Нытвенском и Чердынском округах, а также Большесосновский муниципальный район.

9 заболевших в Ильинском городском округе, в Очерском и Карагайском по 7, в Ординском округе 6.

Графика: Яндекс.

По 5 случаев ковида в Оханском и Добрянском городских округах, по 3 в Кунгурском и Березовском муниципальных округах. Еще в 3 территориях заболели по одному человеку - Бардымском и Еловском муниципальных и Лысьвенском городском округах.

С начала пандемии в регионе вирусом заразились 106 221.