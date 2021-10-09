«Не влезла в аппарат КТ». 42-летняя блогер похудела на 78 кг и родила ребенка

В 33 года Светлана Ивлева весила 158 кг. Фото: архив героини публикации.

Всю жизнь Светлана Ивлева была пышкой и аппетиты ее росли вместе с лишними килограммами. Порции еды измерялись не тарелками, а кастрюльками. Платья трещали по швам, весы испуганно ойкали на отметке в 158 кг, но Света упорно не замечала, что ее становится все больше.

Все изменилось, когда однажды утром женщина не смогла подняться с кровати и сама для себя решила: «Хватит жрать!»

Папа подкармливал пельмешками

- Я с детства была крупной, - вспоминает сейчас Светлана. – В семье был настоящий культ еды. Пока мама на работе, папа готовил на убой и буквально закармливал меня жареной картошкой и пельменями. А я уплетала вкусняхи за обе щеки.

К старшим классам Света весила под 100 кг, но не унывала: всегда была душой компании, веселая, харизматичная, позитивная.

- Друзья не обращали на мою внешность внимания, а я старалась лишний раз не вставать на весы, - объясняет наша героиня. – Позже я анализировала, что со мной происходило. Я росла здоровым ребенком. И разжирела только из-за неправильного питания.

Светлана не ограничивала себя в еде и ее килограммы с каждым годом только увеличивались. Фото: архив героини публикации.

Залезала в «Газель» со стульчика

Светлана окончила филфак и несколько лет работала главным редактором газеты в Сыктывкаре.

- До 33 лет я была в отношениях с мужчиной, а после расставания начала есть еще больше - заедала стресс, - рассказывает Светлана. – Ела все без разбору - гамбургеры, шоколадки, пиццу. И сама не заметила, как пришла к этой ужасной цифре – 158.

К этому моменту Светлана работала в крупной компании сотовой связи и часто ездила в удаленные населенные пункты.

- Моим атрибутом стал невысокий стульчик, который я везде брала с собой, - вспоминает Светлана. - Я вставала на него перед «Газелью» и закидывала ногу на ступеньку. По-другому в машину залезть не могла. Я мучилась, от веса болела спина, отекали ноги, но я пила обезболивающие и упрямо избегала любые темы про похудения: не слушала рассказы коллег про модные диеты, переключала Малышеву.

После болезни и ультиматума на работе, Светлана Ивлева начала худеть. Фото: архив героини публикации.

Точка невозврата

Точкой невозврата стал момент, когда из-за веса у девушки защемило седалищный нерв, и утром она просто не смогла встать с кровати.

Врачи назначили обследование, но Света… не влезла в аппарат компьютерной томографии.

- Срочно начинайте худеть, иначе последствия непредсказуемы, - рассердился доктор, назначил физиопроцедуры и наказал ходить в поликлинику только пешком.

- Эти 500 метров стали для меня настоящим адом, я плелась от одного фонарного столба до другого, хваталась за него, падала и разбивала колени, вставала и шла дальше, - вспоминает женщина. – Отец пытался мне помочь, проводить, но мне было жутко стыдно, я старалась ходить сама.

Светлана на всю жизнь запомнила этот день: 1 июня 2011 года она решила изменить свою жизнь и начала худеть:

- У меня просто не было другого выбора. Я провела на больничном 4 месяца, а потом вышла – толстая, изможденная, в шлепках – никакая другая обувь просто не налазила. При этом я – лицо компании, специалист по связям с общественностью.

«Худейте или увольняйтесь»

Ее жизнь кардинально изменилась после потери веса. Фото: архив героини публикации.

- Взглянув на меня, директор сказала: «Светлана, либо ты приводишь себя в порядок, либо мы с тобой прощаемся», - продолжает девушка. – А потом к нам для обмена опытом приехала специалист по IT-технологиям из Екатеринбурга.

Светлана сопровождала ее во всех поездках по региону, а позже получила рекомендательное письмо:

«При всех ваших компетенциях, вы не соответствуете имиджу компании. Я даю вам месяц, чтобы привести себя в порядок, чтобы вы преобразились. Если вам нужен имиджмейкер, я готова его вам порекомендовать. Худейте или увольняйтесь».

- Я нашла в интернете диету Борменталя и вместо пельменей с майонезом начала есть овощи с куриной грудкой. Исключила жиры и почти не ела углеводы. И за месяц скинула 10 кг.

30 кг вернулись обратно

Ушли годы, чтобы сбросить с себя 78 кг лишнего веса. Фото: архив героини публикации.

Через три месяца Светлана впервые переступила порог спортзала. Сначала просто ходила по беговой дорожке, выполняла элементарные упражнения и начала плавать в бассейне. На тот момент весы показывали до сих пор огромную цифру - 130 кг.

Но девушка не отступала, и результат за полгода был ошеломительным – минус 50 кг!

Светлана была полна решимости худеть дальше, но из-за изнурительных диет и значительной потери веса вернулись проблемы со здоровьем.

- У меня начались проблемы с гормонами, нарушилась репродуктивная функция, а после операции по удалению желчного пузыря я снова набрала вес, - говорит девушка. – Это был шок, боль, разочарование: я начинала с 158 кг и похудела до 108, а потом снова стала 138.

От стресса и новых зажоров Свету спасла диетолог и любовь: с будущим мужем она познакомилась в парке, оказалось, что они родом из одного села. Начали общаться, встречаться, а потом жить вместе.

Новые отношения

- Он полюбил меня в весе 130 кг, ему нравились мои формы, говорит наша героиня. - Но однажды он осторожно меня спросил: «Ты раньше худела, больше не хочешь?». Помню я тогда вспылила, но на утро твердо решила сделать ему сюрприз. Он работает вахтовиком, я решила к следующей вахте - похудеть. Первые 10 кг он даже не заметил.

Чтобы удивить своего мужчину, Света была полна решимости голодать дальше, но случайно в соцсетях познакомилась с диетологом, которая очень популярно объяснила, что проблемы со здоровьем, в том числе с репродуктивной функцией, возникли из-за жестких ограничений в еде и практически полном отсутствии жиров в рационе.

- Продолжение такой диеты грозит ранним климаксом, - говорит Светалана. - И дальше я худела под ее контролем: участвовала в марафонах, пробовала разные системы питания. К следующему приезду мужа после вахты уже был очевидный минус в весе 25 кг! Когда завершила полный курс, который длился один год, к Новому году я потеряла 48 кг. И тут у нас с мужем появились новые ощущения, посыпались новые комплименты, весы показывали 80 кг. Столько я не весила даже в школе!

Когда Света стройнела с нутрициологом, ей приходилось считать калории, она все взвешивала и готовила четко по рациону, вела дневник питания. Испытала на себе десятки систем питания: кето, БУЧ, LCHF, сайкл, одним словом, не давала организму скучать.

Похудев, и настроив баланс питания, она смогла забеременеть и родить ребенка. Фото: архив героини публикации.

Думала - стресс, оказалась беременность

- Я оставалась в этом весе и прекрасно себя чувствовала, пока не появились странные симптомы: я постоянно хотела есть и спать. Думала, это реакция на стресс – умирал мой любимый кот, но решила сходить к врачу. На УЗИ выяснилось, что я беременна! И срок – больше четырех месяцев! Моему счастью не было предела.

Дочке Светланы сейчас годик, и ее мама снова борется с лишним весом. За беременность она набрала лишних 15 кг. Но теперь молодая мамочка худеет грамотно: пока была в декрете, выучилась на нутрициолога.

- Таких как я много и, назначая сами себе диеты, мы наносим вред своему организму, - говорит Светлана Ивлева. – Я хочу помогать людям, делится своими знаниями и опытом. Главное в похудении – дисциплина и мотивация, тогда результат не заставит себя ждать. Я считаю своей миссией помогать женщинам становиться счастливее. Я прошла это сама и знаю, как помочь. Мой рекорд - минус 78 кг.

После кардинальных изменений внешности изменилась моя жизнь. У меня есть любимый мужчина, я смогла родить ребенка и помогаю женщинам становиться стройнее.

Светлана составляет им программу питания, рассказывает, в каких продуктах есть необходимые для здоровья витамины и минералы, как их есть и когда.

Теперь Светлана Ивлева наслаждается материнством и помогает полным женщинам постройнеть.

ПЯТЬ СОВЕТОВ ХУДЕЮЩИМ ЖЕНЩИНАМ

Поставьте себе конкретную цел: сколько килограммов вы хотите сбросить и, главное, зачем вам это.

Худеть нужно в кайф, не подходить к этому вопросу, как к каторге. Найдите собственное удовольствие в этом процессе. Если вы не можете делать упражнения в спортзале – идите на плавание или хотя бы начните ходить пешком. Хотите съесть шоколадку – съешьте, но не плитку а кусочек.

Правильное питание должно стать хобби, образом жизни.

Если путь похудения слишком длинный, нужно менять его каждый месяц. Запишитесь в бассейн или на танцы, поменяйте систему питания, выберете новый маршрут для прогулок.

Готовьте красиво, украшайте блюдо на вашей тарелке. Этот процесс не должен быть обыденным, наслаждайтесь едой.