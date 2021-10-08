Возможно ли счастливое материнство в условиях коронавирусной пандемии

22-я неделя беременности наступила, пора записаться на Госуслугах на вакцинацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй год мир живет бок о бок с коварным COVID-19, но жизнь не остановилась. Люди продолжают встречаться, создавать семьи и становиться родителями. Увы, одной из уязвимых групп риска по заболеванию коронавирусной инфекцией являются беременные и кормящие женщины.

Они абсолютно оправданно боятся коронавируса, но нередко боятся и вакцинироваться. Где меньше рисков? Почему вакцинация так важна для этой категории женщин? Ответы на важные вопросы многих будущих мам дала в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник отдела родовспоможения Министерства здравоохранения Пермского края, доктор медицинских наук Елена Черкасова.

Начальник отдела родовспоможения Минздрава Пермского края Елена Черкасова ответила на важные вопросы будущих мам. Фото: Ирина АВЕРКИНА

Какой вакциной прививают беременных?

- Невозможно девять месяцев вынашивать беременность и не получить никаких повреждающих факторов, ведь все мы люди: общаемся, посещаем общественные места, ездим в транспорте, - начала разговор Елена Черкасова. – Беременная женщина может заболеть ОРВИ, гриппом, пневмококковой инфекцией и даже коронавирусом. Потому вакцинация является хорошей профилактикой, причем, не только для самой женщины, но и ее будущего малыша.

До недавнего времени беременность входила в список противопоказаний для вакцинации против коронавирусной инфекции, но сейчас этот вопрос рассматривается иначе. В последней версии клинических рекомендаций по ведению беременности, родов и послеродового периода есть рекомендация о допустимости вакцинации для беременных женщин.

Причем, единственная из всех существующих в России вакцин, подходящих для беременных женщин – это вакцина Спутник V, остальные для них просто недопустимы.

В каком сроке проводить вакцинацию?

- Мы два года живем и строим планы в условиях коронавирусной инфекции. За это время было доказано, что беременность, протекающая на фоне коронавирусной инфекции, чревата различными осложнениями. Самые распространенные из них - это прерывание беременности, замершие беременности, выкидыши и преждевременные роды.

И чтобы избежать этого, медики начали смотреть в сторону вакцинации беременных женщин. И недавно было доказано, что вакцинация - это действенный метод профилактики COVID-19 для беременных, что она безопасна и эффективна. Есть, правда, одно но: вакцинацию разрешено проводить только после 22 недели беременности.

Что делать женщинам на более ранних сроках если они заразились COVID-19?

- Мы их изолируем, госпитализируем и проводим лечение. Однако если бы эти женщины были привиты до беременности, то таких печальных последствий удалось бы избежать. Причем, идеальный вариант, когда супружеская пара приходит на вакцинацию еще на этапе планирования беременности. Поэтому сейчас врачи-гинекологи в беседе с женщинами детородного возраста, планирующими беременность, всегда рекомендуют им прививаться еще до зачатия.

Чем опасен коронавирус для женщины, ожидающей ребенка?

- Главное во время вынашивания плода - это сосуды, через которые ребенок получает питательные вещества. В момент заболевания COVID-19 сосудистое русло у женщины нарушается, и ребенок начинает страдать: происходит задержка его физического и умственного развития.

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, наше тесное сосуществование с коронавирусной инфекцией продлится еще минимум три года, до 2024 года, поэтому чем быстрее мы цивилизованно научимся относиться к этой инфекции, тем лучше будет эффект от преодоления ее тяжелых последствий.

Вопрос по ревакцинации с каждой пациенткой решается индивидуально. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Влияет ли вакцинация на качество половых клеток?

- Срок нашего знакомства с этим вирусом еще не так велик, чтобы мы могли говорить о какой-либо серьезной статистике, но те наблюдения, которые проводятся сейчас в Пермском крае, России и мире, говорят, что прививка не приводит к тому, что у ребенка возникнут какие-либо хромосомные аномалии или пороки развития. По проведенным в Пермском крае наблюдениям у вакцинированных пар формируется совершенно нормальный здоровый плод, и никаких отставаний в его развитии не выявляется.

Какой должен быть перерыв между вакцинацией и попыткой зачать ребенка?

- В этом вопросе пока нет единой точки зрения. Весной, к примеру, рекомендовалось делать первые попытки зачатия через три-четыре месяца после вакцинации. В течение лета этот срок постепенно укорачивался, и сегодня мы говорим о том, что семейной паре нужно подождать хотя бы месяц после вакцинации. А на днях и вообще появились исследования, подтвержденные акушерским сообществом, которые говорят, что если женщина, уже будучи беременной, не знала об этом и вакцинировалась, то у нее не будет каких-либо проблем по формированию плода.

Если беременной женщине по срокам необходима ревакцинация, когда ее проводить?

- С каждой пациенткой этот вопрос решается индивидуально, врач всегда обращает внимание на течение беременности. Есть три категории риска - низшая: когда физически здоровая молодая женщина без хронических заболеваний ждет ребенка. Перед зачатием она вакцинировалась, беременность протекает хорошо, дома очага инфекции нет. Тогда врач просто ждет родов, нет необходимости подвергать женщину повторной вакцинации.

Когда женщина имеет среднюю категорию риска - у нее имеется ряд патологий, но беременность она вынашивает хорошо. Здесь врач исходит из оценки риска для женщины и плода и решает, необходима ли ревакцинация или пролонгирование беременности возможно и без нее.

Да и у женщин с высокой категорией риска, у которых беременность чревата глубокими осложнениями, решать вопрос о ревакцинации стоит индивидуально, взвешивая все «за» и «против» в каждом конкретном случае.

Нужно ли вакцинироваться, если женщина кормит грудью?

- На этот вопрос у педиатров одно категоричное мнение: если женщина кормит грудью, то вакцинироваться ей нельзя. Если грудного вскармливания нет, то сделать себе прививку просто необходимо. Третьего не дано.

Обязательна ли вакцинация будущему папе?

- У каждой женщины существует близкое и дальнее окружение и при планировании беременности ей необходимо создать санитарный щит. Что это значит? Только одно: все родственники, которые навещают будущую мамочку, несут ответственность не только за ее здоровье, но и за здоровье будущего малыша. Женщине необходимо быть уверенной, что ее близкое окружение привито и не станет источником заражения. Да и самой будущей маме необходимо соблюдать всем известные правила гигиены: носить маску, перчатки и избегать мест массового скопления людей. Ведь счастливое материнство стоит того, чтобы поберечься.