Пермский дом народного творчества "Губерния" за год организовал 83 концерта в городах края

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При поддержке министерства культуры Пермского края творческие туры автоклубов проходят уже второй год подряд. В 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в 21 регион Российской Федерации поступили первые 100 многофункциональных передвижных культурных центров отечественного производства. Три из них направились в Пермский край – в ПДНТ Губерния, в Чусовой и Лысьву. Все автоклубы оборудованы современным звуковым, световым и видеооборудованием с автономным источником электроэнергии

Таким образом, у муниципалитетов появится возможность проводить культурно-массовые акции в тех местах, где отсутствуют стационарные учреждения культуры. Так за год «Губерния» совершила 83 таких выезда. Одна из запоминающихся поездок, по словам главного администратора дома творчества Губерния Марины Богдановой - Суксунский район (д.Васькино, д. Ковалево, д.Бор). Здесь в рамках творческого тура выступил ансамбль «Уральский хоровод» и свои фокусы показал иллюзионист Михаил Бастраков.

- За это время как мы уже ездим, я считаю, что автоклуб приобрел хорошую славу среди жителей многочисленных отдаленных поселков Пермского края. Люди долго обсуждают такие концерты и передают свои эмоции друг другу, округ от округа. К нам в "Губернию" стали часто звонить. Территории просят приехать вновь и вновь. Очень много отзывов положительных. Особенно приятно смотреть за детишками все лето, когда они на те же фокусы от Михаила Бастракова смотрят такими изумленными глазами, явно, никогда ничего подобного ранее не видели и просят еще. В деревнях подходят люди к организаторам концертов и говорят: «Вы знаете, у нас никогда еще такого не было! Для нас это такой праздник, приезжайте еще!».

В планах продолжить поездки осенью и даже зимой. 5 октября запланирована поездка коми-пермяцкого ансамбля «Шындыбан» в Березовский округ, а «Хорус квартет» отправиться в Красновишерский район.