Педагог из Перми борется за звание «Воспитатель года России»

Галина Харина - воспитатель детского сада №23 в Индустриальном районе Перми.

В Сочи стартовал заключительный этап XII Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России». Пермский край на нем представляет Галина Харина - воспитатель детского сада №23 в Индустриальном районе Перми.

Галина Валерьевна стала победительницей регионального этапа конкурса и теперь будет соревноваться с коллегами из других регионов за победу в финале.

Галина Харина - воспитатель высшей категории с педагогическим стажем 10 лет. Имеет два высших образования, учится в магистратуре ПГГПУ, Институте психологии. Коллеги конкурсантки рассказывают, что она активно внедряет в образовательную деятельность интерактивные технологии. Старается найти индивидуальный подход к каждому ребенку, получает новые знания, которые в дальнейшем использует в работе с детьми.

- Галина Валерьевна, каким в наше время должен быть воспитатель? - позвонили мы педагогу накануне конкурса.

- Воспитатель должен быть современным. Важно показать ребятам, какой прекрасный взрослый мир их ждет. Он непростой, меняющийся и неоднозначный. В век цифровых технологий нужно последовательно развивать навыки продуктивного использования гаджетов. Родителям не стоит бездумно давать их детям с пеленок. В умелых руках пытливых любознаек они могут превратиться в инструмент познания и творчества.

- И когда же, по вашему мнению, ребенку можно дать телефон?

- Я не рекомендую вообще давать гаджеты до 4 - 5 лет, а уделить внимание традиционным детским играм. Гаджеты хорошо сказываются на развитии креативности, но только тогда, когда гармонично развивается интеллект. А в 4 - 5 лет ребенок уже готов усвоить правила пользования техники. Ну и, конечно, стоит уделять особое внимание содержанию игр и приложений. Это уже ответственность родителя. Они не должны иметь агрессивное содержание, лучше, если они будут носить развивающий характер

- Вам предстоит выступить на конкурсе в испытании «Моя педагогическая находка», что вы на ней представите?

- Я расскажу о том, как мне удается внедрить цифровые устройства в традиционную детскую деятельность в ДОУ. И как организовать образовательный процесс в дистанционном формате, если вдруг ребенок по каким-либо причинам не может посещать детский сад. Это, конечно, никогда не заменит очного общения педагога и ребенка, но в экстренных случаях может быть полезным.

Итоги конкурса будут подведены 8 октября, а пока за Галину Валерьевну болеют ее семья, друзья, коллеги и даже воспитанники.

- Мои первые выпускники в этом году закончили обучение в школах, с некоторыми из них я до сих пор общаюсь, - говорит воспитатель. - Они тоже меня поддерживают!