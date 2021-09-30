Оперштаб ввел QR-коды из-за высокой заболеваемости коронавирусом в Пермском крае

Новые правила посещения театров, кинотеатров, фитнесс-центров начнут действовать с 4 октября. Фото: Иван Макеев

В Прикамье вводятся новые ограничительные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией. Заболеваемость в регионе продолжает быть высокой, количество заболевших ежедневно колеблется в районе 500 человек.

Как известно, основными методами в борьбе с заболеванием медики называют – вакцинацию и индивидуальные средства защиты. Власти региона вместе с главврачами ковидных стационаров обсудили текущую ситуацию и на оперштабе приняли решение ограничить посещение непривитых жителей в некоторые сферы жизни.

Итак, с 4 октября в регионе будут использоваться сертификаты о вакцинации и QR-коды при посещении:

- сеансов, спектаклей, концертов, представлений и других мероприятий в театрах, концертных залах, филармониях, кинотеатрах, домах культуры, цирке и других учреждениях сферы культуры;

- официальных спортивных соревнований профессиональных клубов;

- физкультурных мероприятий, в том числе вне помещений;

- фитнес-центров и фитнес-клубов, тренажерных залов и бассейнов;

- массовых мероприятий в сфере туризма;

- любых других мероприятий в зданиях и помещениях, которые организовываются органами государственной и муниципальной власти.

Посетителям этих мероприятий нужно будет предъявить паспорт, сертификат о вакцинации, либо QR-код, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Предъявлять их нужно будет на входе - электронные или распечатанные, чтобы их можно было отсканировать. Если сертификатов о вакцинации или QR-кодов у вас нет, попасть на мероприятие можно будет только при предъявлении отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус. Он должен быть сдан не ранее чем в течение 72 часов до начала мероприятия. Теперь заполняемость залов может быть 100%, но ношение масок никто не отменял.

QR-код можно получить на портале Госуслуг - его нужно скачать или распечатать.

Переболевшие также получают сертификаты через Госуслуги.

Отметим, что QR-коды пока не вводятся для посещения кафе, ресторанов и других заведений общественного питания.

Все другие противокоронавирусные меры, действующие в регионе, продлеваются до 1 ноября.