«Нам сказали сесть и молиться Аллаху». Пермский первоклассник пожаловался родителям на учителя физкультуры

За комментариями «Комсомолка» обратилась в департамент образования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Урок физкультуры был у нас третьим, - рассказывает своей маме первоклашка из 123 школы в пермском микрорайоне Голованово. – Мы немножко позанимались, потом нам сказали сесть на пол и сказали «Давайте помолимся Аллаху, чтобы он дал нам здоровья!» Все начали ему молиться, а я один сижу и ничего не говорю. Потом мы помолились и побежали.

Видео, в котором мальчик-первоклассник жалуется маме на школьного учителя физкультуры, появилось в сети накануне. Его анонимно разместила в паблике Орджоникидзевского района мама семилетнего школьника из Перми. В ролике женщина задавала вопросы сыну о том, как прошел день, а ребенок отвечал.

История с молитвой Аллаху на уроке физкультуры, без сомнения, шокирует. По какому праву детям в светском государстве предлагают молиться во время учебы?

- Хотелось бы дать огласку этому случаю, мой сын пришел сегодня со школы и рассказал вот это! – написала пост возмущенная женщина, разместившая видео, у которого уже более 50 тысяч просмотров. – Эта запись была выложена в родительский чат. Другие родители тоже спросили у своих детей, было ли что-то подобное и дети подтвердили. Хотелось бы узнать: из-за пандемии школа сейчас является закрытой территорией для родителей, но чему там с 1 класса учат наших детей?

За комментариями «Комсомолка» обратилась в департамент образования администрации Перми. Специалисты связались со школой, и вот какая в итоге ситуация происходила на этом уроке физкультуры:

- Ученики первого класса выполняли на уроке физкультуры различные упражнения, в том числе учились сидеть в позе «по-турецки». Никакого религиозного контекста в этом не было. Как отметил директор школы, учитель физкультуры – опытный и грамотный преподаватель, имеет соответствующую квалификацию. Ранее никаких претензий к его работе не было. Департаментом образования Перми указано руководителю школы на необходимость в проведении внутреннего расследования по исполнению работником норм профессиональной этики. Сегодня директор школы назначил встречу с родителями, чтобы разобраться в произошедшем. Также директор отметил, что администрация школы всегда готова к разговору с родителями, открыта к вопросам и предложениям, - сообщили в пресс-службе департамента образования Пермского края.