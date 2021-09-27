Участник «Клиники года 2021» - клиника «Флеболог»: эффективное и безопасное лечение заболеваний вен

Фото: «Флеболог»

Начиная с 2013 года, клиника является одной из самых востребованных и передовых в Пермском крае по техническому оснащению и профессионализму персонала. Мы располагаем высокотехнологичной медицинской аппаратурой экспертного класса, позволяющей осуществлять диагностику и лечение варикозной болезни даже на самых запущенных случаях без боли, наркоза и госпитализации. Все врачи клиники являются членами «Национальной коллегии флебологов», регулярно принимают участие в научных конференциях, проходят обучение на семинарах, проводимых по всей России и за ее пределами.

«Наша цель – предоставление качественной и безопасной медицинской помощи, соответствующую мировым стандартам флебологии. Мы стремимся улучшить качество жизни и вернуть радость движения, красоту и здоровье ног каждому, обратившемуся за помощью, пациенту».

Адрес: Тополевый переулок, 6

Сайт: Варикоз59.ру

Телефон: 8(342)20-47-888