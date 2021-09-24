Новый облик для главных направлений: как изменятся федеральные дороги в Свердловской и Тюменской областях

Фото предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

- У нас знаковые объекты сдаются в эксплуатацию каждый год, - говорит Александр Бедусенко, начальник ФКУ «Уралуправтодор». - В настоящее время различными видами ремонтов и реконструкцией охвачено около 180 км дорог, а в 2022 году эта цифра еще увеличится.

Государственная организация является заказчиком работ на сети федеральных автодорог Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и части Курганской области по поддержанию ее в пригодном эксплуатационном состоянии. Вместе с их содержанием, это и ремонты, реконструкция, а также новое строительство.

- По таким направлениям, как Пермь-Екатеринбург и Екатеринбург-Тюмень существующие двухполосные участки дорог уже не справляются с нагрузкой, - продолжает Александр Бедусенко. – Объемы автоперевозок продолжают увеличиваться. Наша цель – сделать на этих дорогах четырехполосное движение с разделением потоков и проездом без светофоров, перекрестков, зон пересечений за счет строительства развязок и путепроводов. Что это даст? Увеличение допустимой скорости передвижения, комфорт и удобство проезда, улучшение ситуации с безопасностью. Согласно статистике, «выезд на встречку» остается основной причиной дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом. Разделение потоков позволит эту причину ДТП практически полностью исключить.

Сегодня Свердловская область находится на пороге разворачивания нового строительства. Фото предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

Реализованный проект четырехполосного движения можно увидеть на автомагистрали Екатеринбург-Челябинск в границах Свердловской области. Участок полностью соответствует нормативам первой категории. В соседнем регионе завершается капитальный ремонт последнего отрезка и тогда водители смогут ощутить все преимущества движения по такой автодороге на всем ее протяжении.

Рецепт ускорения

- Автодорогой Р-351 Екатеринбург-Тюмень мы занимаемся все последние годы, - рассказывает Александр Бедусенко. – Растущий трафик, сложнейшие условия для движения, масса поворотов, железнодорожные переезды. Сегодня на всем протяжении либо ведутся строительные работы, либо готов проект ремонта. За исключением проектируемого участка 104-123 км. По плану в 2024 году автомагистраль Екатеринбург- Тюмень будет четырехполосной.

Александр Бедусенко. Фото предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

Он пояснил, что перевод движения с двухполосного на четырехполосное, как правило, это реконструкция дороги, но в управлении нашли способ выполнять такие задачи в рамках капитального ремонта за счет использования полосы отвода. Это позволяет ускорить процесс проведения работ.

- Аналогичные задачи решаются на автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург – 71 километр в пределах Свердловской области планируется расширить с двух до четырех полос до 2023 года, - продолжает Владимир Тельнов, заместитель начальника ФКУ «Уралуправтодор». – Строится «четырехполоска» на автодороге Р-402 Тюмень-Омск до 103 км. Вместе с тем на ряде участков автодороги Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск интенсивность движения приближается к пороговым значениям. Расширяем до четырех полос дорогу из Тюмени к Тобольску.

- Считаю, что все столицы субъектов Федерации должны быть соединены между собой четырехполосными автодорогами, - подчеркивает Александр Бедусенко. - Крупные административные и хозяйственные центры должны иметь бесперебойную связь при максимально сокращенном времени передвижения.

Эффективное взаимодействие

Перевод дорог на четырехполосное движение увеличит нагрузку на подрядные организации, занимающиеся содержанием дорог. С каким качеством ведется эта работа, мы решили проверить, не выходя из головного здания «Уралуправтодора». Здесь, в Екатеринбурге, работает дежурно-диспетчерская служба для всех федеральных дорог. Вначале мы совершили звонок по круглосуточному телефону диспетчера с целью узнать, возможны ли затруднения в поездке по маршруту Екатеринбург-Тюмень? Получили исчерпывающую информацию и пожелания «Счастливого пути!» А затем решили познакомиться с работой этой службы.

Фото предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»

- Сюда, в единый центр стекается вся информация о ситуации на дорогах, которые обслуживает наше управление, - рассказывает Азиз Абдуллаев, начальник дежурно-диспетчерской службы. – За погодой следят 58 метеостанций, состоянием дорожного полотна – 184 видеокамеры. Мы видим и работу наших подрядчиков – передвижение транспорта по обслуживанию дорог. Информационные табло служат для управления движением, к примеру, предупреждая о неблагоприятных погодных условиях. Работа с системой «Глонасс» позволяет оперативно фиксировать ДТП на автодорогах…

Готовимся к большой стройке

Сегодня Свердловская область находится на пороге разворачивания нового строительства. Стратегически важная скоростная автострада М-12 Москва-Казань-Екатеринбург должна открыться для движения в 2024 году.

Пока идет стадия предпроектных работ. Дорога пройдет по территории Свердловской области со стороны города Дюртюли (Башкирия) в сторону Ачита, где соединится с федеральной трассой Пермь – Екатеринбург. Существующий Пермский тракт будет расширен на всем протяжении до четырех полос с разделением встречных потоков. В итоге путь от Москвы до Екатеринбурга при движении со скоростью 110 километров в час составит около 18 часов вместо 35.

- Всем подрядчикам, которые работали у нас в последние годы по ремонтно-строительным контрактам, дам оценки самые высокие, - подчеркивает Александр Бедусенко. - Никто не сорвал сроков, никто не нарушил качество работ. Уверен, что и с задачами строительства М-12 в Свердловской области, а также ее возможного продления до Тюмени, они справятся.

«Необходимо расширять возможности опорной инфраструктуры, включая строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань — Екатеринбург. В перспективе предлагаю продлить ее до Тюмени», - Владимир Путин, Президент России (из выступления 24 августа 2021 года на съезде «Единой России»).

«Мы получим дорогу нового поколения. Таких на Урале еще не было», - Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области об автомагистрали М-12 Москва-Казань-Екатеринбург.

Сегодня Свердловская область находится на пороге разворачивания нового строительства. Фото предоставлено ФКУ «Уралуправтодор»