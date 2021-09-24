Врачи Прикамья: «Персонал работает на пределе своих сил»

Персонал в медицинских учреждениях не справляется с потоком пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Главврачи ведущих медучреждений Перми обратились к губернатору Прикамья с открытым письмом. Они обеспокоены тем, что несмотря на все усилия медиков, с конца июня в регионе не удается стабилизировать ситуацию с распространяем коронавирусной инфекции. В частности, в медицинские учреждения обращается все больше пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на COVID-19.

- В июле-сентябре значительно, буквально в 9 раз, увеличилось количество обращений населения за неотложной медицинской помощью, - говорится в письме. - В 2 раза выросло число вызовов скорой медицинской помощи по сравнению с доковидным периодом. Большая часть коечного фонда перепрофилирована для лечения пациентов с коронавирусом. Обращаем внимание, что штамм COVID-19 в настоящее время обладает высокой контагиозностью и характеризуется более тяжелым течением. В зоне риска находятся лица пожилого возраста, а также пациенты, страдающие хроническими заболеваниями.

По мнению главных врачей, такая ситуация требует от региональной системы здравоохранения дополнительных усилий для своевременного оказания медицинской помощи пациентам.

- Персонал работает на пределе своих сил, несмотря на мобилизацию дополнительных ресурсов. После введения вынужденной меры о приостановлении оказания плановой медицинской помощи все наши пациенты с хроническими заболеваниями недополучают внимания со стороны медработников. Также приостановлено проведение профилактических мероприятий, которые направлены на ранее выявление заболеваний, и соответственно – сохранение жизней наших граждан.

При этом главврачи обозначают конкретный вариант решения вопроса - вакцинация населения от COVID-19, а также создание условий по разобщению граждан.

- Достаточно пройтись по нашим улицам, особенно в вечернее время, чтобы убедиться, в том, что жители края пренебрегают мерами собственной безопасности: регулярно посещают места с высокой концентрацией людей, участвуют в массовых мероприятиях, где в большинстве случаев не соблюдается социальная дистанция, также многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты (респираторы или маски), - подчеркивают они.

В завершении письма, они предлагают губернатору и членам Оперштаба рассмотреть конкретный перечень мероприятий, который позволит стабилизировать ситуацию. Во-первых, это принять необходимые меры по увеличению заинтересованности жителей, особенного людей 60+, в вакцинации. Во-вторых, это возможность посещения населением мероприятий, в том числе спортивных или культурных только вакцинированными или переболевшими в течение последних 6 месяцев гражданами:

- Это, в том числе, подтолкнет к решению пройти иммунизацию тех граждан, которые не имеют противопоказаний, но до сих пор не сделали прививку. Сумев достичь коллективного иммунитета мы быстрее сможем вернуться к обычной жизни.

Под обращением подписались главврач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов, главврач Краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов, главврач ГКБ им. С.Н. Гринберга Сергей Наумов, главврач Клинической больницы Свердловского района Александр Буторин, главврач ГКП №2 Алексей Савастьянов, главврач ГКП №4 Надежда Зуева, главврач ГКП №5 Ольга Сластихина.

Кстати, на последнем Оперштабе уже предлагалось полностью закрыть для посещений учреждения культуры и заведения общественного питания, отменить любые массовые мероприятия, чтобы снизить число контактов жителей и сдержать темпы роста заболеваемости.

Но чтобы избежать таких кардинальных мер, члены Оперштаба предложили компромиссный вариант – ввести для населения при посещении общественных мест обязательное условие в виде предъявления QR-кодов сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Такое условие может быть введено для доступа к любым мероприятиям в зданиях и на открытом воздухе, в том числе при посещении спортивных и культурных событий. В случае, если введение этого обязательного условия будет поддержано, это позволит даже ввести некоторые послабления.