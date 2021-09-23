Фото: МЧС по Кабардино-Балкарской республике

В четверг, 23 сентября, в 17:10 в МЧС по Кабардино-Балкарской республике поступило сообщение о том, что при восхождении на Эльбрус на высоте 5 400 метров группа туристов из 19 человек попала в снежную ловушку. Им на помощь направили спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Добираться до попавших в западню туристов пришлось в тяжелейших метеоусловиях: пурга, практически нулевая видимость, 20- градусный мороз и порывы ветра до 40 метров в секунду. Спустя несколько часов спасатели все же дошли до места.

Фото: МЧС по Кабардино-Балкарской республике

- На данный момент спасателями обнаружены 4 человека, к сожалению, из них 1 без признаков жизни. У одного человека из группы травма ноги. На место выехал Начальник ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской республике. Наращивается группировка сил и средств спасателей, - сообщили в пресс-службе МЧС республики.

По данным СМИ, двое туристов - жители Перми, Сергей и Татьяна Поповы. О их состоянии пока ничего не известно. Спасательная операция продолжается. В ней участвуют более 20 спасателей и 7 единиц техники.