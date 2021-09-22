Выборы 2021: стало известно, кто прошел в Пермскую городскую Думу

В Думе появятся новые депутаты Фото: архив "КП"

По партийным спискам мандаты депутатов Городской думы получат представители партий: 6 - "Единая Россия", 4 – КПРФ, 1 – ЛДПР, 2 – "Справедливая Россия", 1 - "Новые люди".

«Единая Россия»

1. Демкин Алексей Николаевич

2. Антонов Дмитрий Валерьевич

3. Соколова Галина Антоновна

4. Мельник Наталья Николаевна

5. Ушакова Наталья Александровна (в связи с тем, что Бурдин О.А. избран по 14 одномандатному округу, мандат получает Ушакова Наталья Александровна)

6. Морозов Даниил Александрович

КПРФ

1. Айтакова Ксения Алексеевна

2. Чулошников Владимир Вениаминович

3. Сторожев Геннадий Алексеевич

4. Власов Илья Алексеевич

«Справедливая Россия»

1. Куликова Вероника Дмитриевна

2. Мирзамухаметов Эдуард Ильдусович (В связи с тем, что Федоров Дмитрий Александрович избран по 20 одномандатному округу, мандат получает Мирзамухаметов Эдуард Ильдусович)

ЛДПР

1. Жириновский Владимир Вольфович

«Новые люди»

1. Овчинников Алексей Александрович

При этом, естественно, мандат Жириновского перейдет кому-то из местных ЛДПРовцев. Не вернется в депутаты Алексей Демкин. А Веронкиа Куликова избрана в ЗС края. Так что итоговый список гордумы будет отличаться от выборного.

По одномандатным округам в Думу проходят 19 человек от «Единой России», по одному от КПРФ, «Справедливая России» и один самовыдвиженец.

Округ №1 Чащихин Тимофей Владимирович, «Единая Россия»

Округ №2 Спиридонов Максим Александрович, «Единая Россия»

Округ №3 Плотников Владимир Иванович, самовыдвижение

Округ №4 Черепанов Михаил Юрьевич, «Единая Россия»

Округ №5 Захаров Сергей Геннадьевич, «Единая Россия»

Округ №6 Малютин Дмитрий Васильевич, «Единая Россия»

Округ №7 Кузнецов Василий Владимирович, «Единая Россия»

Округ №8 Болквадзе Арсен Давидович, «Единая Россия»

Округ №9 Пономарев Роман Георгиевич, «Единая Россия»

Округ №10 Рослякова Наталья Михайловна, «Единая Россия»

Округ №11 Шестакова Татьяна Анатольевна, «Единая Россия»

Округ №12 Колчанов Александр Иванович, «Единая Россия»

Округ №13 Горбунова Ирина Викторовна, «Единая Россия»

Округ №14 Бурдин Олег Аркадьевич, «Единая Россия»

Округ №15 Манин Владимир Григорьевич, «Единая Россия»

Округ №16 Молоковских Владимир Евгеньевич, «Единая Россия»

Округ №17 Гараев Эдуард Ринатович, «Единая Россия»

Округ №18 Стенно Сергей Петрович, КПРФ

Округ №19 Оборин Алексей Юрьевич, «Единая Россия»

Округ №20 Федоров Дмитрий Александрович, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»

Округ №21 Булатов Николай Анатольевич, «Единая Россия»

Округ №22 Раев Алексей Юрьевич, «Единая Россия»