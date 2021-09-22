Итоги выборов-2021: названы имена депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Пермского края

Подведены итоги выборов в ЗС Фото: архив "КП"

Подведены окончательные итоги выборов. Депутатами Государственной Думы от Пермского края стали: Игорь Шубин, набравший 29,99% голосов избирателей, Роман Водянов (30,51% голосов), Дмитрий Скриванов (30,15% голосов) и Ирина Ивенских (25,17% голосов избирателей).

Депутатами Законодательного Собрания Пермского края по партийным спискам могут стать:

От партии «Единая Россия»:

1. Махонин Дмитрий Николаевич

2. Яшкин Сергей Леонидович

3. Григорьев Вячеслав Вениаминович

4. Мельников Алексей Евгеньевич

5. Даут Владимир Александрович

6. Житников Александр Михайлович

7. Третьяков Олег Владимирович

8. Пушков Алексей Константинович

9. Маховиков Анатолий Юрьевич

10. Коновалова Мария Валерьевна

11. Борисовец Юрий Львович

12. Сарксян Вагаршак Борисович

13. Зырянова Елена Владимировна

От КПРФ:

1. Айтакова Ксения Алексеевна

2. Чулошников Владимир Вениаминович

3. Мальчиков Владимир Григорьевич

4. Поздеев Михаил Николаевич

5. Кожанов Дмитрий Дмитриевич

6. Тютюнников Антон Владимирович

7. Новокрещенов Дмитрий Владимирович

8. Аликин Сергей Петрович

9. Малых Игорь Юрьевич

От партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду»:

1. Куликова Вероника Дмитриевна

2. Лисняк Илья Николаевич

3. Малинин Григорий Сергеевич

От ЛДПР:

1. Жириновский Владимир Вольфович

2. Постников Олег Сергеевич

3. Золотарев Алексей Владимирович

От партии «Новые люди»

1. Шитов Денис Борисович

2. Исаев Сергей Юрьевич

При этом, разумеется, лидеры партийных списков от «Единой России» и ЛДПР депутатами ЗС не будут. Их мандаты передадут другим партийцам.

В одномандатных округах победили:

Округ №1 Мотрич Александр Иванович, «Единая Россия»

Округ №2 Хазиев Ирек Маратович, «Единая Россия»

Округ №3 Дёмкин Евгений Николаевич, «Единая Россия»

Округ №4 Черепанов Павел Николаевич, «Единая Россия»

Округ №5 Буторин Александр Сергеевич, «Единая Россия»

Округ №6 Шилов Геннадий Михайлович, «Единая Россия»

Округ №7 Андреев Алексей Петрович, «Единая Россия»

Округ №8 Богуславский Сергей Станиславович, «Единая Россия»

Округ №9 Бойченко Александр Юрьевич, «Единая Россия»

Округ №10 Баранова Анна Михайловна, КПРФ

Округ №11 Бондарь Дмитрий Александрович, «Единая Россия»

Округ №12 Баранов Виктор Иванович, «Единая Россия»

Округ №13 Кузьмин Павел Евгеньевич, «Единая Россия»

Округ №14 Зыбин Евгений Гордеевич, «Единая Россия»

Округ №15 Силаев Андрей Юрьевич, «Единая Россия»

Округ №16 Гарслян Армен Гайосович, «Единая Россия»

Округ №17 Удальев Антон Вадимович, «Единая Россия»

Округ №18 Шулькин Илья Григорьевич, «Единая Россия»

Округ №19 Третьяков Александр Владимирович, «Единая Россия»

Округ №20 Инюткин Алексей Александрович, «Единая Россия»

Округ №21 Черезов Сергей Борисович, «Единая Россия»

Округ №22 Наборщиков Алексей Виталиевич, КПРФ

Округ №23 Сухих Валерий Александрович, «Единая Россия»

Округ №24 Ветошкин Сергей Александрович, «Единая Россия»

Округ №25 Габдуллин Радмир Илдарович, самовыдвижение

Округ №26 Килейко Дмитрий Евгеньевич, «Единая Россия»

Округ №27 Лядова Надежда Алексеевна, «Единая Россия»

Округ №28 Пылев Дмитрий Павлович, «Единая Россия»

Округ №29 Петров Алексей Алексеевич, «Единая Россия»

Округ №30 Хозяшев Владимир Семенович, «Единая Россия»