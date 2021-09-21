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Общество21 сентября 2021 16:00

Банк «Урал ФД» повысил ставки по вкладам

Наибольшую ставку - 6,50% - можно получить по вкладу UFD Magnate
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Фото предоставлено банком «Урал ФД»

Фото предоставлено банком «Урал ФД»

Банк «Урал ФД» повысил ставки по всей линейке вкладов, как для клиентов «Клюквы», так и для состоятельных клиентов направления частного банковского обслуживания UFD Private banking. Максимальная доходность по вкладам «Клюквы» увеличилась до 6%, по вкладам UFD Private banking - до 6,50% годовых.

- Урал ФД» делает ставку на честные и простые условия вкладов. Подходящий вклад в банке может выбрать каждый, ориентируясь только на срок и предпочтения по условиям пополнения и расходования размещенной суммы. Никаких скрытых условий, звездочек или сложных комбинаций с дополнительными продуктами, - комментирует бизнес-лидер направления депозитных и инвестиционных продуктов банка «Урал ФД» Анна Волегова.

Наибольшее увеличение среди вкладов «Клюквы» показал вклад «Забота». Специально для пенсионеров банк повысил ставку до 5,5%, сумма вклада - от 10 000 руб. и срок от 91 дня до 366 дней. Проценты выплачиваются один раз в месяц. Их можно снимать или пополнить ими счет вклада.

Лидером по доходности стал вклад «Витамин» - годовой процент при размещении средств сроком на один год составил 6%. Проценты можно снять в конце срока вклада.

Доходность по вкладу «Мой Мобильный» повысилась до 4,5%, срок размещения - от 91 дня до 5 лет, сумма вклада - от 10 000 руб., периодичность выплаты процентов - конец календарного месяца. Клиент сам определяет счет, на который будут поступать денежные средства: на счет вклада с помощью капитализации или на текущий счет. Средства, размещенные на вкладе, можно снимать до минимального остатка 10 000 руб. без потери доходности.

В премиальную линейку вкладов UFD Private banking сегодня входит 5 предложений. Отличительная черта вкладов UFD Private banking - повышенные процентные ставки и возможность пополнения или расходования денежных средств с сохранением накопленного дохода.

Наибольшую ставку - 6,50% - можно получить по вкладу UFD Magnate в первые два года на сумму от 10 млн руб. сроком на 5 лет. Вклад можно пополнять без ограничений в течение всего срока действия.

Более подробная информация о новых условиях вкладов «Клюквы» доступна на сайте банка и по телефону 8 800 100 10 40, по вкладам направления UFD Private banking - на сайте UFD Pb или у персонального менеджера.

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