Участник «Клиники года 2021» - клиника «Три-З»

Фото: Офтальмологический центр «Три-З»
Клиника 3Z в Перми работает с 2014 года и является частью сети офтальмологических центров, представленных в восьми регионах страны.
Клиника оказывает следующие услуги:
- диагностика и коррекция зрения;
- лечение пресбиопии (возрастной диагностики);
- хирургия катаракты и глаукомы;
- лечение заболеваний роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки, а также стекловидного тела.
Кроме того, в 3Z работает отделение детской офтальмологии и современная оптика.
3Z - единственная офтальмологическая клиника в Пермском крае, где применяют 100% лазерный метод коррекции зрения Femto Super LASIK.
Для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний в «Три-З» применяется профессиональное оборудование от ведущих мировых производителей Германии, Японии, Швейцарии, США и России. В операционных установлена специальная многоуровневая система вентиляции и очистки воздуха, при каждой процедуре используются только стерильные одноразовые инструменты и импортные расходные материалы. Мы следим за прогрессом в мире офтальмологии, поэтому внедряем лучшие мировые методики лечения и обновляем парк медицинского оборудования.
В 3Z Перми работает 25 человек, средний стаж работы врачей составляет 19 лет. Ежегодно они проводят около 7 тысяч операций и принимают порядка 20 тысяч пациентов.
Мы стремимся предоставить максимально высокий уровень медицинской экспертизы и сервиса каждому пациенту:
- Сеть диагностических центров на территории Пермского края
- Бесплатный автобус из диагностических центров в клинику и обратно.
- Единая диагностика без доплаты за дополнительные обследования.
- Проведение операций методом «хирургия одного дня».
- Коррекция зрения 100% лазерным методом Femto Super LASIK
- Рассрочка оплаты услуг
- Бесплатное послеоперационное наблюдение
- Наличие оптик и аптек в одном здании.
- Сопровождение пациента на всех этапах.