Участник «Клиники года 2021» - клиника «Три-З»

Фото: Офтальмологический центр «Три-З»

Клиника 3Z в Перми работает с 2014 года и является частью сети офтальмологических центров, представленных в восьми регионах страны.

Клиника оказывает следующие услуги:

- диагностика и коррекция зрения;

- лечение пресбиопии (возрастной диагностики);

- хирургия катаракты и глаукомы;

- лечение заболеваний роговицы, хрусталика, сосудистой оболочки и сетчатки, а также стекловидного тела.

Кроме того, в 3Z работает отделение детской офтальмологии и современная оптика.

3Z - единственная офтальмологическая клиника в Пермском крае, где применяют 100% лазерный метод коррекции зрения Femto Super LASIK.

Для диагностики и лечения офтальмологических заболеваний в «Три-З» применяется профессиональное оборудование от ведущих мировых производителей Германии, Японии, Швейцарии, США и России. В операционных установлена специальная многоуровневая система вентиляции и очистки воздуха, при каждой процедуре используются только стерильные одноразовые инструменты и импортные расходные материалы. Мы следим за прогрессом в мире офтальмологии, поэтому внедряем лучшие мировые методики лечения и обновляем парк медицинского оборудования.

В 3Z Перми работает 25 человек, средний стаж работы врачей составляет 19 лет. Ежегодно они проводят около 7 тысяч операций и принимают порядка 20 тысяч пациентов.

Мы стремимся предоставить максимально высокий уровень медицинской экспертизы и сервиса каждому пациенту:

- Сеть диагностических центров на территории Пермского края

- Бесплатный автобус из диагностических центров в клинику и обратно.

- Единая диагностика без доплаты за дополнительные обследования.

- Проведение операций методом «хирургия одного дня».

- Коррекция зрения 100% лазерным методом Femto Super LASIK

- Рассрочка оплаты услуг

- Бесплатное послеоперационное наблюдение

- Наличие оптик и аптек в одном здании.

- Сопровождение пациента на всех этапах.