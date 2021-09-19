Коронавирус в Перми, последние новости на 20 сентября 2021 года: среди вновь заболевших 40 детей

В Пермский край поступило более миллиона доз разных вакцин Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, на утро 20 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 96 405. За минувшие сутки в регионе выявлено 455 новых случаев заражения COVID-19: новых случаев заражения COVID-19: 70 человек проходят лечение в больницах, 385 – амбулаторно на дому. В числе новых инфицированных 40 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 54 человека, от 30 до 49 лет – 166 человек, 133 в возрасте 50-64 и 62 человека старше 65 лет.

Новые больные обнаружены в 27 территориях Прикамья.

Больше всего вновь зараженных в Перми – 230. На втором месте по заболеваемости COVID-19 Лысьвенский округ, в котором обнаружено 39 инфицированных жителей. Третье место занимают Березники, где заболели 38 жителей. В Осинском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 28 прикамцев, в Соликамском округе – у 26, в Красновишерском округе – у 17, в Пермском районе и Чайковском округе – у 13, в каждой территории. В Кунгуре зафиксировано 9 человек с COVID-19, в Кунгурском районе и Чусовском округе – по 5.

Выздоровели за минувшие сутки 387 человек, всего поборол болезнь – 85541 житель Прикамья.

По информации оперативного штаба, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 27 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае скончались от ковида 4549 человек

На лечении в больнице остается 3131 человек, в том числе 183 на аппаратах ИВЛ. Свободных коек в ковидных отделениях осталось 19,4 процента.

17293 человека находятся на карантине.

В Прикамье продолжается массовая вакцинация от коронавируса. В регион поступило более миллиона доз разных вакцин. Хотя бы одним компонентом привились 742 197 человек.