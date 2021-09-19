Автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин принял участие в голосовании

Фото: Сергей Королев

Днем 19 сентября участие в голосовании в Перми принял автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. Он пришел на избирательный участок, расположенный в школе №93.

- Очень важно принимать участие в голосовании на любых выборах, - отметил эксперт. - Это проявление гражданской ответственности за будущее нашей страны, Пермского края, наших городов и районов. Но выборы в Государственную Думу – важны особенно. Это высший законодательный орган, который после поправок в Конституцию приобрел еще более значимые полномочия. И от того, каких депутатов мы изберем, зависит очень многое. Одной из первых задач нового созыва Госдумы будет рассмотрение проекта бюджета. И нам, конечно, нужен парламент, который продолжит курс на выполнение всех социальных обязательств государства.

Антон Немкин подчеркнул, что в этом году, несмотря на ситуацию с пандемией, в Пермском крае были созданы все условия для безопасного и удобного участия в голосовании, соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности.

- Поговорил с людьми, приятно видеть, что у них сегодня хорошее настроение. Атмосфера на участке очень хорошая, - считает Антон Немкин. - Спасибо всем нашим избирателям, которые нашли время и проголосовали. А тех, кто еще не проголосовал, прошу сегодня это сделать. Важен каждый голос. Пожалуйста, примите участие в голосовании!