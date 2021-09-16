Николай Зуев

О буднях микрорайона Новобродовский в 2015 году узнали не только в России, но даже за рубежом. Хотя клип «Новобродовский - это Пермь», снятый жителями и выложенный на Youtube, в первую очередь был адресован городским властям - чтобы напомнить, что этот отдаленный поселок тоже имеет право на их внимание. И сегодня ситуация здесь решительно изменилась.

Новобродовский - это Пермь

Надо сказать, новобродовцы и сами не сидели, сложа руки. Они активно занимались благоустройством и продолжили тему родного поселка в соцсетях. Сегодня в паблике «Новобродовский - это Пермь» свыше 3 тысяч подписчиков - больше, чем у любого микрорайона Перми.

Микрорайону очень повезло с депутатом. В последние пять лет округ №10 представлял в Законодательном Собрании края Николай Зуев.

- Что больше всего запомнилось? Николай Геннадьевич всегда был рядом, на оперативной связи, что большая

редкость для руководителей такого уровня, - отмечает заместитель председателя правления ассоциации «Совет территориальных общественных самоуправлений и местных сообществ Пермского края» Ринат Гисматулин. - Из знаковых - запомнился юбилей, 25-летие Новобродовского. А «проверку на прочность» по отстаиванию интересов жителей НБ нам пришлось пройти, когда в 2017 году на сайте «Управляем вместе» было объявлено голосование по проектам благоустройства. Наш проект асфальтирования дороги набрал самое большое количество баллов. Но! Оказалось, что эта дорога 4-й категории, и здесь возможен только щебень. Наша заявка просто исчезла с сайта. Николай Геннадьевич вступился за жителей, сам провел ряд межведомственных переговоров. В результате заасфальтированная дорога есть. Многие, даже высокопоставленные чиновники, после этого случая говорили: «Надо же, чудеса случаются». Наш депутат полностью оправдал доверие избирателей. Николая Геннадьевича знают, уважают и ценят!

Реализованы сотни наказов избирателей

Николая Зуева хорошо знают во всех микрорайонах округа №10. Он провел не один десяток личных приемов, часто бывал в территориях, поддерживал постоянный контакт с общественниками.

Реализованы сотни наказов избирателей - задачи по благоустройству, ремонту дорог и дворов, кронированию, освещению улиц, обустройству детских и спортивных площадок усилиями депутата включены в нацпроекты и программы всех уровней. Часть заявок еще в работе, но 90% уже выполнены.

Николай Зуев, как депутат и просто неравнодушный человек, живет активной общественной жизнью.

- Важно отметить, что очень многие законы Пермского края или корректировки к ним принимались с опережением федерального законодательства, - отмечает Николай Зуев. - Так, закон об инициативном бюджетировании на федеральном уровне был принят в 2020 году, а у нас он работает с 2016 года. За это время неоднократно корректировался в пользу территорий. И сегодня общественные организации, активные жители уже уверенно работают в этом формате, зная, что инициативы снизу будут поддержаны и политически, и рублем. Сегодня уже обсуждается увеличение доли краевого бюджета до 90% - а начинали мы с 50!

Проблемы обманутых дольщиков не решить без помощи властей

Именно в Прикамье были обозначены новые подходы к решению проблем обманутых дольщиков.

- Мы начали эту работу в первый же год созыва - тогда в Пермском крае было полтора десятка проблемных объектов - незавершенное строительство в разных стадиях, - отмечает Николай Зуев. - С изменением федерального законодательства их количество возросло практически до 60-ти. Важным шагом депутатского корпуса было признать, что без помощи государства, краевых властей проблемы обманутых дольщиков не решить. Сегодня уже на федеральном уровне

разработаны механизмы, которые позволяют оценить состояние каждого долгостроя и принять конкретные решения по каждому дому. Люди получают официальную информацию - будет ли достраиваться их дом, получат ли они компенсацию.

Конечно, все это непросто, но процесс идет. В округе №10 такой дом один - по улице Старцева, 143. Как и по другим объектам, вся оперативная информация размещается на сайте Пермского «Фонда защиты прав граждан - участников строительства». По дому идут судебные разбирательства - оформление прав на земельный участок и дом осложняется тем, что у магазина на первом этаже имеется собственник.

Когда эти вопросы будут решены, можно будет говорить о продолжении строительства. Так что пока срок ввода этого объекта - 2024 год. Но это лучше, чем полная неопределенность. А главное - люди не брошены один на один со своими проблемами.

О поддержке в пандемию

В непростых условиях 2020 года парламент Пермского края еще раз доказал, что способен оперативно принимать эффективные решения. Пермский край стал первым регионом, одобрившим региональные меры поддержки в дополнение к федеральным. В краевой перечень отраслей, которые получили поддержку, вошли предприятия 43 отраслей экономики. Были введены налоговые каникулы, инвестиционный налоговый вычет, снижена ставка налога на прибыль для региональных инвесторов. Необходимую поддержку получили семьи с детьми.

Как и многие депутаты, Николай Зуев не остался в стороне от общественной активности в период самой жесткой самоизоляции. Он поддержал волонтерский штаб Свердловского района, который уделял особое внимание старшему поколению, занимался доставкой продуктов и предметов первой необходимости многодетным и малообеспеченным семьям.

Николай Зуев, как депутат и просто неравнодушный человек, живет активной общественной жизнью.

«Завершили работу на экологической ноте»

Значимых законопроектов за пять лет было принято много - и по газификации, и по решению кадровой проблемы на селе, и по обращению с твердыми бытовыми отходами.

- Из последних решений хотел бы отметить новую госпрограмму «Экология», - говорит Николай Зуев. - Это логическое завершение инициатив депутатов по сохранению природной среды края, улучшению экологической обстановки в городах. Программа принята на завершающем заседании ЗС в августе и рассчитана до 2024 года, на ее реализацию запланирована беспрецедентная сумма - 17,1 млрд рублей. Эти средства позволят обеспечить постоянный мониторинг состояния окружающей среды, ликвидацию несанкционированных свалок, снижение объемов сброса неочищенных вод в водоемы - за счет реконструкции и строительства новых очистных сооружений. Кроме того, по поручению губернатора Дмитрия Махонина в краевом правительстве готовят проект «Чистая Кама», который имеет все шансы стать федеральным, по аналогии с проектом «Чистая Волга». Потому что без чистой Камы не может быть и чистой Волги».

От первого лица

- Я рад, что мне повезло работать в краевом парламенте вместе с ветераном внутренних дел и внутренних войск Пермского края Валерием Михайловичем Кокшаровым, председателем Пермского городского отделения Общества охраны природы Зоей Васильевной Ильинской, председателем Совета ветеранов поселка Новые Ляды Татьяной Николаевной Горбуновой.

Хочу поблагодарить за плодотворное взаимодействие экс-главу Мотовилихинского района, председателя Совета ветеранов, председателя Ассоциации экологов Пермского края Светлану Александровну Кулакову.

Слова признательности за высочайший профессионализм и креативность в разработке проектных решений - экс-директору лицея №10 Андрею Викторовичу Ивенских, члену Совета регионального представительства Ассоциации школьных библиотек Русского мира, заведующей лицейским информационно-библиотечным центром (ЛИБЦ) МАОУ «Лицей №10» при Государственном университете ВШЭ Ирине Вениаминовне Мальщуковой.

Благодарен коллегам по депутатскому корпусу, партнерам по многочисленным проектам, своей команде - персонально помощникам Людмиле Гусевой и Татьяне Седуновой. И, конечно, жителям округа, всем пермякам за их активность, яркие инициативы и проекты, неравнодушие к будущему города и края.

Ну, а депутатам нового созыва хочу пожелать сохранять традиции краевого парламента, больше общаться с людьми, принимать активное участие в жизни округа. Именно это позволяет депутату обладать актуальной информацией, знать досконально насущные потребности населения и территории и принимать взвешенные решения.