Надевайте шапки и пуховики - в выходные на эспланаде выпадет снег

- Фото: Василий Вахрин

«Фанфары Прикамья»

В выходные в Перми пройдет Всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров «Фанфары Прикамья» (6+), посвященный 300-летию города.

Программа фестиваля

17 сентября, с 18.00 до 23.00 - открытие фестиваля на территории Завода Шпагина. Сводный оркестр под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города.

18 сентября, с 12.00 до 20.00 - на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» пройдут выступления оркестров-участников фестиваля.

19 сентября - феерический концерт-шоу марширующих оркестров состоится в Манеже СК Сухарева. Начало в 17.00.

- Фестиваль вновь собирает яркие творческие коллективы России на Пермской земле, - говорит главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов. - Лучшие духовые оркестры представят свое искусство на главных площадках города. «Фанфары Прикамья» станут настоящим праздником для всех любителей духовой музыки, а так же останутся ярким впечатлением в душе каждого пермяка.

Свои концертные программы и программы-дефиле представят оркестры из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Асбеста, Белгорода и Перми.

Все концерты - бесплатные. Билеты на финальный гала-концерт - в городских зрелищных кассах.

Фестиваль документального кино

В пятницу в Перми открывается XXI международный фестиваль документального кино «Флаэртиана» (18+). В прошлом году из-за пандемии коронавируса открытие прошло в пустом зале, а зрители присутствовали на церемонии только онлайн.

В этом году фестиваль возвращается в зал, где поприветствуют участников фестиваля, жюри и всех любителей документального кино.

Фестиваль будет проходить на площадке киноцентра «Премьер» (ул. Пионерская, 17) с 17 по 23 сентября.

Посмотреть программу, выбрать фильм и купить билеты можно на сайте permcinema.ru

Снег и елка на эспланаде

В субботу перед Театром-Театром (ул. Ленина, 53) пермяки смогут принять участие в «Елках-8». По задумке авторов, массовка выстроится на площади в огромную елочную игрушку в форме звезды.

С собой нужно взять зимнюю одежду (куртку, шапку, варежки или перчатки), а также любой новогодний атрибут - бенгальские огни, мишуру или колпак Деда Мороза.

Создавать новогоднюю атмосферу на площадке будут большая наряженная елка и сотни килограммов искусственного снега. Начало в 19.00.

Новая часть новогодней комедии выйдет в прокат 16 декабря. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях.