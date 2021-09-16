Сборная КВН Прикамья завоевала путевку в финал Высшей лиги

Фото: страница в Instagram Дмитрия Махонина.

Пермские кавээнщики продолжают победное шествие по планете КВН. Этим летом они завоевали главный приз музыкального конкурса – «Голосящего КиВиНа в Золотом», исполнив пародию на песню Полины Гагариной.

И вот теперь в Москве сборная КВН Пермского края преодолела полуфинальный рубеж и вышла в финал Высшей лиги КВН. За бортом остались такие именитые команды, как «Доктор Хаус» из Могилева, «Северяне» из Нягани, и «ЮРА» из Москвы.

Едкие шутки пермяки адресовали жюри и даже губернатору, который приехал их поддержать.

- И зачем приехал? – пошутили они. – Существуют ведь онлайн-переводы.

Про певицу Светлану Лободу, члена жюри, высказались так: «Она разве поет? А мы думали, что она просто есть».

Объекты шуток не обиделись на веселых и находчивых из Прикамья. Жюри присудило им первое место. А Дмитрий Махонин на своей странице в Instagram поздравил ребят:

- Потрясающии результат - в дебютном сезоне дои ти сразу до финала, безоговорочно побеждая в каждои игре! – написал он. - Ждем эфир на Первом канале!

Трансляция полуфинала КВН с участием пермской команды, который проходил 15 сентября, на центральном телевидении должна состоятся 25 сентября.

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