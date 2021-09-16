Думал, что за ним следят и требовал майора на разговор: в Перми пенсионер устроил пальбу из ружья

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В социальных сетях жители дома по улице Свиязева, 40/2 сообщили, что их возрастной сосед устроил стрельбу в подъезде дома. После этого он закрылся в своей квартире и требовал поговорить с майором полиции.

- У дедушки поехала крыша, ему казалось, что за ним следят. Требовал на разговор майора полиции, но к нему привели его внука, что было дальше, я уже не видела - рассказала жительница дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в 11:00 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одной из квартир по улице Свиязева слышны выстрелы. На место выехали полицейские и сотрудники Росгвардии. Силовики проникли в квартиру и задержали 81- летнего хозяина квартиры.

- В ходе инцидента никто не пострадал. Изъято оружие с признаками переделки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в МВД.