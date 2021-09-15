Коронавирус в Перми, последние новости на 16 сентября 2021 года: с начала пандемии от опасной инфекции скончались 4444 человек

Всего в Пермском крае 94 605 жителей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Пермском крае за сутки коронавирусом заболели 447 жителей. По данным регионального Роспотребнадзора, 49 человек отправились на лечение в больницы. 398 лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Выздоровело за сутки 473 человека.

Среди новых заболевших 169 пациентов мужского пола, 278 – женского. В их числе 48 детей. Скончалось за сутки 25 человек. Общее число умерших от коронавируса за время пандемии достигло 4 444.

За минувший день ковид обнаружили у жителей 35 территориях. В Перми - 182 заболевших. На втором месте – Добрянский городской округ - 31 подтвержденный случай. В двух территориях сразу по 20 случаев заболевания - это Березники и Кишертский муниципальный округ.

Инфографика: оперштаб.

В Осинском городском округе заболели 19 человек. По 18 заболевших в Куединском муниципальном округе и Пермском муниципальном районе.

В Горнозаводском городском округе инфекция у 16 жителей. По 14 человек заболели в Ильинском и Соликамском городских округах. В Березовском муниципальном округе - 13 жителей, в Частинском муниципальном округе – 11, в Оханском городском округе – 9, в Кунгурском муниципальном районе – 7, в Карагайском муниципальном округе – 6.

По 5 случаев ковида в Кунгуре, Суксунском городском округе, в Ординском и Уинском муниципальных округах.

В Очерском городском коронавирус у 4 человек. По 3 случая в Кудымкаре, Краснокамском, Нытвенском и Чернушинском городских округах, по 2 – в Александровском муниципальном округе и Чайковском.

По одному заболевшему в Большесосновском муниципальном районе, Губахе, Кизеле, Юрлинском и Юсьвинском муниципальном округах, Гремячинском, Красновишерском, Лысьвенском и Чердынском городских округах.

Всего в Пермском крае 94 605 жителей заболели коронавирусной инфекцией с начала пандемии.