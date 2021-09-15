WorldSkillsRussia-2021: победители и призеры Национального чемпионата получат денежные выплаты

Победителями и призерами чемпионата стали 14 ребят из Пермского края.

- Компетенция на чемпионате была представлена впервые. Я думаю, это большая гордость, что мы стали первооткрывателями. Благодарю свой город и колледж, которые подготовили меня, и спасибо краю за открытие центра компетенций в Губахе. Отработка практических навыков на современном оборудовании очень важна для специалиста в области медицины, - говорит выпускница Чусовского филиала «Уральского медицинского колледжа» Наталья Черненко, она стала одной из победительниц соревнований по профмастерству.

Итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников подвели на днях в Уфе. В этом году в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021 года приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны, в том числе из Пермского края.

Выступили на достойном уровне

Победителями и призерами чемпионата стали 14 ребят из Пермского края.

- Знаю, что конкуренция была высокой – более 1,5 тысяч участников. Но вы не подвели, и все выступили на достойном уровне. Участие в подобных соревнованиях – большой вклад в ваше профессиональное будущее. Вы уже сейчас практически готовые квалифицированные кадры для наших предприятий. Уверен, работодатели края будут рады молодым специалистам с такой подготовкой, – сказал на встрече с победителями и призерами губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, особо отметив вклад директоров Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова и Краевого политехнического колледжа в подготовку чемпионов.

Все ребята отмечены благодарственными письмами и получат краевую денежную премию. Золотые медалисты – 50 тыс. руб., призеры чемпионата – 30 тыс. руб. Также выплаты предусмотрены для экспертов-наставников, кто готовил участников к соревнованиям.

От школьников до профессионалов 50+

Прикамье присоединилось к движению Ворлдскиллс в 2013 году, а с 2015 года стало его ассоциированным членом. Первый региональный чемпионат начался с четырех компетенций, где участвовал 21 студент. Уже через три года к движению присоединились школьники, а с 2019-го стартовал чемпионат «Навыки мудрых» для профессионалов старше 50 лет.

В этом году на региональном этапе было представлено уже 90 компетенций, и он объединил более 550 участников.

- Чемпионат - не только о медалях и соревновательном духе, хотя, безусловно, это крайне важно. Ворлдскиллс помогает нам проанализировать востребованность компетенций в современном мире и подготовить студентов СПО к производству и его оборудованию уже во время учебы, - подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, отметив, что, что наш регион активно одерживает и развивает движение.

На сегодняшний день более 2 000 студентов и молодых специалистов предприятий и организаций Пермского края стали участниками, призерами и победителями чемпионатов Ворлдскиллс различных уровней. Около 1 500 представителей профессиональных образовательных организаций и предприятий работают в качестве экспертов и наставников в чемпионатном движении.

- Для достижения таких результатов в регионе развивается среднее профессиональное образование – увеличивается количество бюджетных мест на востребованные работодателями направления, строятся и реконструируются учебные корпуса и общежития, открываются производственные мастерские, - пояснили в краевом минобре.

СПРАВКА «КП»

Чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» организуется в рамках проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование», цель которого – повысить конкурентоспособность среднего профессионального образования. Также чемпионат является одним из проектов платформы «Россия – страна возможностей», инициированной президентом России Владимиром Путиным.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ширяев Владислав Алексеевич - Выпускник Пермского авиационного техникума им. А.Д. Швецова- 1 место - компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Поляков Кирилл Михайлович - Студент Пермского строительного колледжа - 2 место - компетенция «Облицовка плиткой».

Черненко Наталья Михайловна - Выпускница Уральского медицинского колледжа - 3 место – компетенция «Лечебная деятельность (фельдшер)».

Иванов Александр Юрьевич - Выпускник Краевого политехнического колледжа - 1 место - компетенция «Добыча нефти и газа».

Егорова Юлия Сергеевна - Выпускница Финансово-экономического колледжа - 3 место - компетенция «Документационное обеспечение управления и архивоведение».