Веревочный парк-купол, изумрудные дорожки и кафе с видом на Каму

Новая спортзона на набережной - прекрасное место отдыха для всей семьи.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Представляю, сколько здесь народа будет летом! - говорит пермяк Андрей. - Но мы и сейчас, несмотря на прохладную погоду, с детьми выбрались посмотреть на новую спортзону на набережной. И, если честно, просто в восторге. Нигде больше такого в городе нет. А может, и в других городах тоже.
На территории спортзоны немало различных спортивных объектов и панорамных кафе.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Как и обещали пермякам, в сентябре открыли новую часть набережной, которая идет от Коммунального моста до порта Пермь. Журналисты «КП» проинспектировали площадки для спорта и отдыха.
Кругом много зеленых насаждений - газонов, цветников и живописных деревьев.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
И для спорта, и для отдыха
На одной из беговых дорожек встречаем бывшего капитана «Амкара», тренера Алексея Попова.
- Я здесь теперь делаю пробежки, а вечером придем с моими подопечными ребятами играть в футбол, - говорит Алексей. - Лишь бы сильного ветра с Камы не было и мяч не сносило. Здесь любой найдет себе занятие по душе - много разных площадок и тренажеров, настоящее спортивное царство для разных видов спорта.
Бывшему капитану "Амкара" понравилось тренироваться на беговых дорожках спортзоны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Царство спорта, что и говорить, поражает с первых шагов. У входа - удобная схема расположения спортобъектов. А между ними - композиции из разнообразных цветов и декоративных злаков, аккуратные газоны с посадками молодых кедров, деренов, пузыреплодников, группы деревьев на зеленых склонах - маньчжурского ореха, яблонь, берез. Тут смело можно проводить какие-нибудь мастер-классы флористов-дизайнеров.
В спортзоне немало мест и для неспешных прогулок.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
По спортзоне разбросаны несколько кафе с обзорными площадками, которые, правда, пока не работают. Для тех, кто просто придет сюда прогуляться, предусмотрены променадные аллеи - внизу возле Камы и наверху вдоль склона. К ним ведут живописные лестницы. Вдоль аллей расставлены уютные скамьи.
В спортзоне удобная навигация.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
О болельщиках тоже не забыли
Стадион для мини-футбола, как, впрочем, и другие площадки, обнесен надежным эстетичным ограждением. За ним - трибуны для болельщиков - несколько рядов каменных ступеней со скамьями. Само поле, покрытое газоном с искусственной травой, ровнехонькое. Светильники-прожекторы на высоченных мачтах будут освещать стадион по вечерам.
На футбольном поле можно будет играть и по вечерам благодаря прожекторам на высоких мачтах.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Точно такие же трибуны и светильники установлены и перед баскетбольными площадками. Их две плюс еще площадка для стритбола - можно проводить турниры с участием сразу нескольких команд. Эти площадки, как и другие, выдержаны в зеленых тонах. Покрытие на них бирюзового цвета и приятно гармонирует с изумрудно-зелеными беговыми дорожками, которые тянутся через всю спортзону.
На беговых дорожках - современное покрытие, которое "бережет" ноги бегунов.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Чем заняться малышам
У волейбольных площадок и возле теннисного корта зрительских трибун нет, но, в принципе, перед ними достаточно места, чтобы постоять и поболеть за игроков.
Для баскетбольных фанатов предусмотрели удобные трибуны.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Еще оборудована прекрасная зона для воркаута - здесь можно покрутиться на перекладине, брусьях, кольцах, потренировать пресс на стенках. Тренажеры на соседней площадке - с регулируемыми весами. А дети наверняка с удовольствием будут играть в веревочном парке-куполе. Причем в отличие от других парков денег здесь за это брать не будут.
Веревочный парк-купол наверняка понравится дедям.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Для пермских любителей зимнего плавания здесь устроили павильон закаливания. Напротив него - удобный спуск к воде с перилами. Павильон пока пустует, до морозов еще далеко. А еще в самом конце набережной есть родник. Прозрачная вода струится по лоткам, устроенным в каменных ступенях.
В зоне воркаута можно неплохо размяться.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На тренажерах можно поставить тот вес, который требуется.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Пермские моржи наконец-то получили "прописку" - для любителей зимнего плаваний построили павильон закаливания.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В конце спортивной зоны течет родник с чистой водой.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО