Веревочный парк-купол, изумрудные дорожки и кафе с видом на Каму

Новая спортзона на набережной - прекрасное место отдыха для всей семьи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Представляю, сколько здесь народа будет летом! - говорит пермяк Андрей. - Но мы и сейчас, несмотря на прохладную погоду, с детьми выбрались посмотреть на новую спортзону на набережной. И, если честно, просто в восторге. Нигде больше такого в городе нет. А может, и в других городах тоже.

На территории спортзоны немало различных спортивных объектов и панорамных кафе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как и обещали пермякам, в сентябре открыли новую часть набережной, которая идет от Коммунального моста до порта Пермь. Журналисты «КП» проинспектировали площадки для спорта и отдыха.

Кругом много зеленых насаждений - газонов, цветников и живописных деревьев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

И для спорта, и для отдыха

На одной из беговых дорожек встречаем бывшего капитана «Амкара», тренера Алексея Попова.

- Я здесь теперь делаю пробежки, а вечером придем с моими подопечными ребятами играть в футбол, - говорит Алексей. - Лишь бы сильного ветра с Камы не было и мяч не сносило. Здесь любой найдет себе занятие по душе - много разных площадок и тренажеров, настоящее спортивное царство для разных видов спорта.

Бывшему капитану "Амкара" понравилось тренироваться на беговых дорожках спортзоны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Царство спорта, что и говорить, поражает с первых шагов. У входа - удобная схема расположения спортобъектов. А между ними - композиции из разнообразных цветов и декоративных злаков, аккуратные газоны с посадками молодых кедров, деренов, пузыреплодников, группы деревьев на зеленых склонах - маньчжурского ореха, яблонь, берез. Тут смело можно проводить какие-нибудь мастер-классы флористов-дизайнеров.

В спортзоне немало мест и для неспешных прогулок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По спортзоне разбросаны несколько кафе с обзорными площадками, которые, правда, пока не работают. Для тех, кто просто придет сюда прогуляться, предусмотрены променадные аллеи - внизу возле Камы и наверху вдоль склона. К ним ведут живописные лестницы. Вдоль аллей расставлены уютные скамьи.

В спортзоне удобная навигация. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О болельщиках тоже не забыли

Стадион для мини-футбола, как, впрочем, и другие площадки, обнесен надежным эстетичным ограждением. За ним - трибуны для болельщиков - несколько рядов каменных ступеней со скамьями. Само поле, покрытое газоном с искусственной травой, ровнехонькое. Светильники-прожекторы на высоченных мачтах будут освещать стадион по вечерам.

На футбольном поле можно будет играть и по вечерам благодаря прожекторам на высоких мачтах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Точно такие же трибуны и светильники установлены и перед баскетбольными площадками. Их две плюс еще площадка для стритбола - можно проводить турниры с участием сразу нескольких команд. Эти площадки, как и другие, выдержаны в зеленых тонах. Покрытие на них бирюзового цвета и приятно гармонирует с изумрудно-зелеными беговыми дорожками, которые тянутся через всю спортзону.

На беговых дорожках - современное покрытие, которое "бережет" ноги бегунов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем заняться малышам

У волейбольных площадок и возле теннисного корта зрительских трибун нет, но, в принципе, перед ними достаточно места, чтобы постоять и поболеть за игроков.

Для баскетбольных фанатов предусмотрели удобные трибуны. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще оборудована прекрасная зона для воркаута - здесь можно покрутиться на перекладине, брусьях, кольцах, потренировать пресс на стенках. Тренажеры на соседней площадке - с регулируемыми весами. А дети наверняка с удовольствием будут играть в веревочном парке-куполе. Причем в отличие от других парков денег здесь за это брать не будут.

Веревочный парк-купол наверняка понравится дедям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для пермских любителей зимнего плавания здесь устроили павильон закаливания. Напротив него - удобный спуск к воде с перилами. Павильон пока пустует, до морозов еще далеко. А еще в самом конце набережной есть родник. Прозрачная вода струится по лоткам, устроенным в каменных ступенях.

В зоне воркаута можно неплохо размяться. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На тренажерах можно поставить тот вес, который требуется. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские моржи наконец-то получили "прописку" - для любителей зимнего плаваний построили павильон закаливания. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО