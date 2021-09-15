Чем кормят в школьных столовых и как перестать бояться за ребенка, который после уроков сидит дома один

На родительском собрании специалисты дали советы, как обезопасить ребнка в школе и дома. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Чем кормят детей в школьных столовых? Уйдут ли школьники на удаленку, если кто-то заболеет ковидом? Как оградить от нежелательного контента в интернете и справиться с психологическими проблемами у первоклашек? Рассказываем, какие вопросы обсуждали на общегородском родительском собрании.

Учимся в офлайне, но с ограничениями

- В этом году мы работаем в особом режиме, – начала собрание начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Надежда Коряковцева. – Перед началом учебного года все школы получили предписания – закрепить за каждым классом отдельный кабинет, исключение составляют спецпредметы: химия, физика, труды. В актовом и спортивном зале должно заниматься не более одного класса. Главная задача - минимизировать контакты между классами, именно потому введен и запрет на массовые мероприятия.

Школы должны задействовать все входы в здание, чтобы во время утренних фильтров между учениками было меньше общения. Если у пришедшего в школу ребенка температура выше 37 градусов и катаральные явления, его не допускают на занятия. В классах проводится проветривание и обеззараживание воздуха, должен соблюдаться режим обработки рук. В каждом классе должен быть антисептик для обработки рук. А вот требований, чтобы дети носили в школе маски - нет, родители сами решают этот вопрос как считают нужным.

- В этом году в отличие от прошлого у нас появилась вакцина, и все работники образования, у кого нет противопоказаний, должны вакцинироваться, - отметила Надежда Коряковцева. - Педагогам важно мониторить причины отсутствия детей в школе. Об этом классному руководителю должен сообщить родитель. Если ребенок контактный по коронавирусу, его изолируют на 14 дней (посещать секции тоже нельзя), но школа должна обеспечить возможность удаленного обучения. Если в течение двух недель у ребенка появляются симптомы ОРВИ, нужно вызывать врача. Вернуться на уроки школьник сможет только после получения медицинского заключения.

Об организации питания в школе

- 90% пермских школ пользуются аутсорсерами, и единым подходом по организации питания, - продолжила заместитель начальника департамента образования Перми Оксана Чеклецова. – Новинка этого года – начальная школа питается бесплатно, и мы пошли комплексным путем – разработали общее 12-дневное меню. Сбалансировали его и сделали более привычным к тому, чем ребенок питается дома. При разработке изучили, как школьное питание организовано в других городах, учитывали мнение детей и родителей, привлекали специалистов-диетологов. И наше новое меню отвечает всем этим критериям и требованиям СанПИН. Каждый день с приготовленного блюда снимаются пробы, а сведения записываются в специальный журнал.

В Перми информация по школьному питанию максимально открыта для родителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контроль за тем, что ставят на стол детям, осуществляет директор, сотрудник, ответственный за организацию питания, школьный медик и комиссия, в которую входят родители. Желающие войти в эту комиссию мамы или папы могут узнать в школе, как это сделать.

Информация по школьному питанию максимально открыта для родителей: на сайте школы есть вкладка – организация питания, где содержится вся информация и публикуется ежедневное меню.

- Если остаются вопросы, можно задать их руководителю на сайте школы, - советует Оксана Чеклецова. - Можно прийти на личный прием, задать вопрос через классного руководителя или прийти самому, но из-за действующей эпидситуации желательно сделать это по предварительной договоренности.

Если ваш ребенок – аллергик и по медпоказаниям ему необходимо организовать особое питание, то со всеми документами родителям нужно прийти в школу и обозначить это. Поставщик питания в таком случае подойдет к ребенку индивидуально.

Об угрозах в интернете

- Мы все знаем, что интернет – это постоянная причина споров между родителями и детьми, мы, взрослые, постоянно пытаемся оградить их от он-лайн угроз, - вступила в разговор директор по массовому сегменту пермского филиала «Ростелеком» Анна Сюзёва. – Для безопасности в интернете ребенку нужно знать короткие и простые правила: не сообщать незнакомым интернет-друзьям информацию о себе, не делиться личными фотографиями, сведениями о зарплате родителей, не сообщать номер школы и телефона.

Научите детей не открывать файлы, если он не знает отправителя и не совершать покупки в интернете. Ведь дети не всегда пронимают, какие суммы тратятся в интернет-играх.

Не стоит договариваться и приходить на встречу с человеком, с которым познакомился в интернете. Объясните ребенку, что не все пишут о себе правду в сети.

Чтобы ребенок знал, чем занять себя дома, обсудите с ним список дел, которые он будет делать в ваше отсутствие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Причем признаки игрового мошенничества ребенку нужно показать на практике – во время он-лайн игры. Расскажите, что постоянные акции – снижение на игровую одежду или конкурсы с дорогостоящими призами – это признаки мошенничества. Объясните, что не стоит рассказывать своим он-лайн друзьями сведений о своей семье. Несут угрозу и игровые чаты. Дети обмениваются в них телефонами, потом ребенку приходит безобидная смс: «Заходи в сеть, давай поиграем», а деньги с телефона за ее открытие списываются реальные.

- Стоит рассказать также, что незаконное копирование файлов – это воровство, - объясняет Анна Сюзёва. – Следует научить сына или дочь всегда рассказывать взрослым о проблемах в сети, взрослый сможет им помочь. А чтобы не терять акаунты в сетях, стоит использовать настройки приватности. Многим родителям кажется, если ребенок рядом, то он в безопасности, но это не так. У ребенка нет опыта, чтобы распознать уловки интернет-мошенников. И в наших, родительских силах, одну из вечерних бесед посветить контенту в интернете. Для начинающего пользователя интернет кажется развлекательным пространством, наша задача объяснить, что сеть более масштабна, она имеет и подводные камни, и положительные стороны.

О страхах первоклашек

Не у всех родителей есть возможность оставить ребенка-первоклассника с близкими родственниками, и часто он находится дома один. Мир для семилетки огромен, и ребенку становится страшно. Из-за этого страх преследует и родителей.

- Главное, правильно подготовиться к этому периоду, – советует педагог-психолог пермской школы №12 Наталья Гун. - Важно заранее объяснить своему первокласснику простые бытовые вещи: таблетки бывают опасны, давать их могут только родители, от спички может начаться большой пожар, что произойдет, если ходить зимой без шапки, чем опасен переход дороги на красный свет и что случится, если помокнут ноги.

Важно, чтобы дома список телефонов родных и оперативных служб был написан на листочке и висел на видном месте. Это пригодится, если телефон будет утерян или утоплен. Нужно потренироваться, что делать и кому звонить, если что-нибудь случится.

Мир для семилетки огромен, и поэтому иногда ребенку становится страшно. Фото: Иван МАКЕЕВ

Познакомьте ребенка с соседями, чтобы подходя к дому, он видел знакомые лица, здоровался и напряжение спадало. Не игнорируйте дополнительные ресурсы: наверняка поблизости живут студенты или бабушки-пенсионерки, которые за небольшую плату отведут или встретят вашего ребенка из школы. Вам это небольшие деньги, а им – прекрасная прибавка к пенсии или стипендии. Можно скооперироваться с другими родителями и забирать несколько детей по очереди.

Чтобы ребенок знал, чем занять себя дома, обсудите с ним список дел, которые он будет делать в ваше отсутствие. Выполненные - отмечайте галочкой. Заведите домашнее животное: ребенку будет с кем погулять, кого погладить и он не будет чувствовать себя так одиноко. Придумайте ему интересное занятие – снимать фильм про дерево за окном в разное время года или про облака.

Придумайте защитник-талисман, который всегда будет рядом с вашим сыном или дочкой. Продумайте и отрепетируйте, что ему делать в чрезвычайной ситуации. Отключили свет? Положите в доступное место фонарь. Незнакомец стучится в двери? Посмотреть в глазок и никому не открывать! Громко сообщить, что звоните родителям, а потом в полицию. Разлил молоко? Покажите, где взять тряпку. Поранился? Объясните, где лежат лейкопластыри.

Объясните те НЕ, при которых правила вежливости отменяются: не входить в лифт с незнакомцем, не заходить за гаражи, никуда не уходить с малознакомыми людьми… Научите ребенка громко кричать , объясните, что кричать и расскажите, как топать ногами. Обязательно отрепетируйте это!

- Добавлю, что больше всего ребенок боится, когда его родители ссорятся, - подытожила Наталья Гун. – Поэтому берегите свою семью и хорошую погоду в доме.