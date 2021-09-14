Коронавирус в Перми, последние новости на 15 сентября 2021 года: COVID-19 выявили у 114 детей

Фото: permkrai.ru

На полдень, 14 сентября в Прикамье коронавирусом заболели еще 445 жителей. По данным регионального Роспотребнадзора, 49 человек проходят лечение в больницах, 396 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. За сутки произошел рост заболеваемости среди детей. Скончались за сутки 25 пациентов, у которых была обнаружена опасная инфекция.

С начала пандемии ковидом в Прикамье заболели 94 158 жителей.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 25 муниципалитетах Пермского края.

Больше всего заражений выявлено в Перми – 271. Далее идет Чусовской городской округ, в нем обнаружено 27 человек с инфекцией. На третьем месте – Пермский муниципальный район. В нем выявили 26 случаев заболевания.

В Кунгуре вирус нашли у 16 жителей. По 14 случаев инфицирования – в Березниках и Соликамском городском округе. В Гремячинском городском округе заболели 11 прикамцев. В Куединском муниципальном округе – 10, в Кунгурском муниципальном районе – 9, в Лысьвенском городском округе – 7. По 6 человек заболели в Красновишерском и Чернушинском городских округах. В Горнозаводском городском округе ковид зафиксирован у 5 жителей.

Фото: permkrai.ru

По 4 случая COVID-19 выявлено в Александровском муниципальном округе, Добрянском городском округе и Чайковском. В Березовском муниципальном округе заразились 3 местных жителя. По одному заболевшему обнаружено в восьми территориях Пермского края. Это Губаха, ЗАТО Звездный, Ординский и Частинский муниципальные округа, а также Нытвенский, Осинский, Суксунский и Чердынский городские округа.