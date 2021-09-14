Битва до последних секунд: «Парма» в Лиге чемпионов обыграла «Хапоэль-Эйлат»

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма-Париматч» начал выступление в квалификации Лиги чемпионов ФИБА-2021/2022 с добытой на последних секундах победы. Пермяки встречались с командой из самого южного города Израиля – эйлатским «Хапоэлем». Игра состоялась в Софии и завершилась со счетом 79:76.

Начался матч под диктовку «Пармы». Пермяки позиционно атаковали, отметились двумя «трехами» и ушли вперед. Отличился Эйгирдас Жукаускас. Клуб из Израиля не сдавался и отставал в районе четырех очков на протяжении всей четверти.

Под конец четверти «Хапоэль» набрал 5 командных фолов, что уже сильнее укрепило преимущество «Пармы». Первыми очками за «Парму» в карьере отметились Джеремайя Хилл и Евгений Воронов. По итогу – 22:12.

В начале второй четверти игра сильно не поменялась. Все те же позиционные атаки и контроль мяча от «Пармы» против контратак «Хапоэля». Набрал первые очки и третий новичок пермяков – Артем Параховский. Но к середине четверти «гости» сократили отставание до минимума, а затем и вовсе вышли вперед. Сказались частые потери и фолы в исполнении пермского клуба.

Под конец четверти несколько удачных атак помогли «Парме» сократить разрыв и уйти на большой перерыв при комфортном отставании: 35:38.

В третьей четверти пермяки провели серию неудачных атак и отстали еще сильнее. Но после перевернули ход игры, сравняли счет и стали напоминать себя образца первой четверти. В итоге закончили на равных – 54:54. Все решилось в концовке.

Финальную четверть «Парма» опять начала неудачно, но серия точных бросков вывела нашу команду вперед. Плотная игра шла до первой ошибки. Израильтяне набрали пять командных фолов, что облегчило задачу «Парме». Но позже счет сравняли.

Все решил рывок Адаса Юшкявичуса за 10 секунд до финальной сирены. Лидер «Пармы» забросил важные три очка и это преимущество наш клуб уже не растерял.

В итоге 79:76 на табло. Пермяки показали неоднозначную игру, но сделали главное – добыли результат.

Казис Максвитис, главный тренер БК «Парма-Париматч»:

— Это был тяжелый матч. Отмечу, что сегодня мы одержали победу против сильной команды с хорошим тренером. Формат игр на вылет в квалификации Лиги Чемпионов также добавляет ответственности. Мы выиграли три четверти, но «Хапоэль» забрал в свой актив одну из них, и это могло стоить нам победы сегодня. Рад, что команда держалась плана на игру, проявила характер в концовке матча и одержала победу. Следующий матч против французского «Ле Мана» не будет легкой прогулкой, они также предпочитают играть в атлетичный баскетбол, мы в целом имеем довольно сильную группу на этом этапе квалификации. Теперь у нас есть всего один день на отдых, а после мы вновь пойдем на битву.

Самым результативным игроком составе «Пармы» стал Эйгирдас Жукаускас. На счету литовского форварда 19 очков. 16 очков у его соотечественника – Адаса Юшкявичуса. 12 очков набрал белорусский центровой Артем Параховский.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Парма» проведет 16 сентября. Соперник - французский БК «Ле Ман» (0+).