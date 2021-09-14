Вспомнить все и даже больше! Образовательная платформа «Лицей» от «Ростелекома» поможет школьникам освежить пройденный материал

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Сейчас школьники всего Пермского края вспоминают учебную программу прошлого года. Что такое дроби, как их умножать и делить, чем отличается косинус от синуса и многое другое. Однако есть способ восстановить в памяти все это легко и быстро. Можно воспользоваться образовательной платформой «Лицей» от «Ростелекома». Впервые спрос на нее в Пермском крае превысил 50% с начала 2021 года.

Образовательный сервис «Лицей» (0+) от «Ростелекома» — это коллекция развивающего контента для школьников с 1 по 11 классы. Самые активные пользователи сервиса — ученики 5–8 классов, а самые популярные предметы в «Лицее» — русский язык, математика и английский язык. Сейчас количество пользователей сервиса в России превышает 350 тыс. человек.

Известно, что многие школьники быстрее и легче воспринимают информацию через экран монитора. Сервис «Лицей» создан для того, чтобы сделать школьное обучение простым для восприятия, удобным и доступным в любое время и в любой точке мира.

Савва Попов, ученик 4 класса

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Я пользуюсь лицеем с прошлого учебного года. В третьем классе я смотрел там видеоуроки по тем темам, которые не совсем понял в классе. Это было очень удобно: и к маме не пристаешь, и когда смотришь видео становится более понятно. А сейчас за неделю до начала учебы тоже особо делать было нечего, я просмотрел ролики по прошлому году и вспомнил некоторые сложные темы. Учителя, кстати были удивлены, что я один из класса отвечал на уроках!»

В этом году на «Лицей» обновился. Теперь в подписку входят специальные курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, электронная библиотека знаний по всем предметам за 5–11 класс, дополнительные курсы для развития, развлекательные учебные материалы и даже консультации психологов. Школьная программа поделена на три блока: начальная школа (1–4 классы), средняя (5–8 классы) и старшая (9–11 классы). В разработке этих курсов принимали участие лучшие преподаватели, методисты и эксперты, ведущие специалисты в сфере науки и образования России.

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

Для особо любознательных ребят у «Ростелекома» есть раздел «Академия» в видеосервисе Wink. Там собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психология и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, что, кстати, очень пригодится ребятам уже во взрослой жизни.