Коронавирус в Перми, последние новости на 14 сентября 2021 года: 90% новых заболевших лечатся амбулаторно

44 новых заболевших были госпитализированы, 399 – лечатся амбулаторно. Фото: Олег УКЛАДОВ

На утро 14 сентября общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 93 713 человек. Только за предыдущие сутки в регионе было выявлено 443 новых случаев заражения COVID-19. 44 человека проходят лечение в больницах, 399 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди 443 новых инфицированных 178 мужчин, 265 – женщин и 90 детей. Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 63 человека, от 30 до 49 лет – 134 человека, 96 в возрасте 50-64 и 60 человек старше 65 лет.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 296, - сообщает оперштаб. - На втором месте - Чайковский округ - 33 инфицированных. Третье место занимают Березники, где заболели 33 жителя.

В Осинском округе коронавирусная инфекция диагностирована у 18 человек, в Чердынском – у 11, Пермском районе – у семи. В Краснокамском и Соликамском округах зафиксировано по шесть человек с COVID-19, в Октябрьском округе – пять.

В Чусовском и Добрянском округах выявлено по четыре заболевших, по три – в Куединском, Лысьвенском и Березовском округах, по два – в Кунгуре, Губахе, Суксунском, Юрлинском и Горнозаводском округах.

По одному инфицированному выявлено в десяти территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Нытвенский, Очерский, Александровский, Красновишерский, Частинский, Юсьвенский, Кудымкарский, Бардымский и Чернушинский округа.