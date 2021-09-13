Отопительный сезон-2021 в Перми: В жилые дома начали подавать тепло

Пока не очень теплые. Фото: Архив "КП".

В Перми объявили отопительный сезон-2021-2022.

- Как-то резко в этом году наступила осень, не успели адаптироваться, а тут еще и в квартирах - холодина, - жалуются пермяки. - Когда же нам дадут тепло?

Глава Перми Алексей Дёмкин подписал постановление: установить дату начала подачи тепловой энергии на объекты социальной сферы с 7 сентября, а в жилищный фонд – с 14-го.

Но пермяков предупредили: это не означает, что батареи в квартирах уже во вторник станут горячими. Они будут нагреваться постепенно.

- Заполнение систем отопления и их выход на оптимальные параметры работы занимает в среднем две - три недели, - сообщили в городской администрации. - Для достижения тепловых режимов в нижней части Перми потребуется больше времени из-за неоднородного рельефа города - городские улицы «спускаются» к Каме.

И все-таки: везде ли будут хотя бы теплеть батареи с началом отопительного сезона в Перми 2021 и 2022 года?

- К понедельнику мы пустили тепло в 90 процентов школ и больниц, - сообщили в Пермской сетевой компании. – Также, не дожидаясь 14 сентября, запустили его в половине домов – примерно в 2 тысячах из 4 тысяч, которые обслуживаем. Во вторник готовы будем его подать во все жилые дома. В случае перебоев с теплоснабжением, прежде всего, нужно будет обращаться в управляющие организации – подали ли они заявку на подключение тепла, включили ли отопление в доме?

Как объяснили теплоэнергетики, частый вопрос, который задают во время начала отопительного сезона в середине месяца – как будет начисляться оплата?

- В домах, оборудованных приборами учета тепла, оплата будет производиться по факту потребленной теплоэнергии, - объяснили в ПСК. – Там, где таких приборов нет, плата взымается по нормативам с октября по май равными долями.

ВАЖНО

КУДА ЗВОНИТЬ?

С 15 сентября откроется «горячая линия» в департаменте ЖКХ администрации Перми: 290-05-17, 212-14-39.

Также звонки будет принимать единый диспетчерский центр в ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» по телефону 270-00-40.

В центральную диспетчерскую «Пермской сетевой компании» можно позвонить по телефону 243-72-99.

Также по вопросам, связанным с запуском тепла, можно позвонить в районные администрации в будни с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 17.00):

– Дзержинский район 246-61-37, 246-55-42;

– Индустриальный район 227-94-14, 227-93-34;

– Кировский район 205-62-18, 205-62-17;

– Ленинский район 212-13-63, 212-33-74;

– Мотовилихинский район 260-46-04, 260-37-77;

– Орджоникидзевский район 263-44-57, 263-47-26;

– Свердловский район 244-13-89, 244-40-13;

– посёлок Новые Ляды 295-86-46, 295-85-82.