Коронавирус в Перми, последние новости на 13 сентября 2021 года: общее число инфицированных в регионе достигло 93 270

Накануне в Прикамье доставили 50 400 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми и Пермском крае. Последние новости на 13 сентября 2021 года: общее число инфицированных в регионе достигло 93 270.

За минувшие сутки коронвирусом заболели 445 человек: 41 заболевшего увезли в больницу, 404 человека лечатся дома под наблюдением врачей. Из новых заболевших 189 мужчин, 256 женщин, среди них 80 детей.

Новых случае COVID-19 зафиксированы в 32 территориях Пермского края. Большинство из них –170 – подтверждено в Перми. На втором месте Лысьвенский городской округ, где инфекция обнаружена у 53 человек, на третьем – Чернушинский городской округ.

Накануне в Прикамье доставили 50 400 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Привиться от коронавируса может любой житель региона старше 18 лет, не болевший COVID-19 в последние 6 месяцев и не имеющий противопоказаний. Иммунизация двухкомпонентными вакцинами проводится с интервалом в 14-21 день, в зависимости от препарата для прививки.

Записаться на вакцинацию от коронавируса можно в регистратуре медорганизаций, проводящих вакцинацию от COVID-19, в 55 филиалах МФЦ и 215 территориально обособленных структурных подразделениях «Мои Документы».