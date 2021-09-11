Коронавирус в Перми, последние новости на 12 сентября 2021 года: заболели 447, выздоровели 494 человека

Общее число инфицированных коронавирусом в регионе составило 92 825 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На утро 12 сентября общее число инфицированных коронавирусом в регионе составило 92 825 человек. По последней статистике от 11 сентября в Пермском крае было выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19. 36 человек из этого списка проходят лечение в больницах, 411 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

– Среди новых инфицированных 181 мужчина, 266 – женщин и 66 детей, - сообщает краевой оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 72 человека, от 30 до 49 лет – 158 человек, 92 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет.

Сейчас в больницах края находятся 2 969 человек, 160 из них – в тяжелом состоянии на ИВЛ. За минувшие сутки выздоровели и списались с больничного 494 человека.

Новые заболевшие проживают в 31 территории региона. В Перми вирус был выявлен у 243 человек. На втором месте по заболеваемости – Чайковский, здесь заболели 57 человек. Третье место заняли Березники, где обнаружен 31 житель с коронавирусом.

В Осинском городском округе инфекция подтвердилась у 17 человек. По девять заболевших в Кизеле и Соликамском городском округе, по восемь – в Кунгуре, Ильинском и Красновишерском городских округах.

В Октябрьском городском округе COVID-19 выявлен у семи инфицированных, в Суксунском городском округе – у шести, в Березовском муниципальном округе – у пяти. По четыре случая заражения зафиксировано в Юрлинском муниципальном округе, а также в Краснокамском, Верещагинском и Чердынском городских округах. По три – в Пермском муниципальном районе, Частинском муниципальном округе и Чусовском городском округе, по два – в Гайнском муниципальном округе и Горнозаводском городском округе.

По одному инфицированному выявлено в десяти территориях. Это Губаха, Кунгурский муниципальный район, Гремячинский и Лысьвенский городские округа, а также Карагайский, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Ординский и Юсьвинский муниципальные округа.