Нашел потеряшку, поменял кран и примирил супругов: В Пермском крае выбирают лучшего «Аниськина»-2021

В этом году в региональном этапе конкурса «Народный участковый» много девушек - участниц. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.

В полиции Прикамья объявили старт традиционного конкурса «Народный участковый»-2021. В борьбу за победу вступили 45 полицейских со всех городов и районов Пермского края.

Напомним, проводится он в три этапа. Победители определяются с помощью онлайн-голосования. Чтобы отдать свой голос за того или иного участника, нужно быть зарегистрированым в одной из социальных сетей.

В этом году в конкурсе принимают немало женщин и девушек. А еще участники конкурса рассказали немало необычных историй, которые случились с ними во время службы. К примеру, лейтенант полиции Наталья Лапшина из Губахи во время выходного дня задержала в магазине воришку, который прятал продукты под одежду. Хрупкая женщина задержала нечистого на руку покупателя и отвела в отдел полиции.

Майору полиции Александру Осипову из Чусового пришлось однажды переквалифицироваться из полицейских в слесари.

- В январе 2021 года к нам в отдел поступило сообщение, что у в квартире этажом выше постоянно капает вода, и их топит, - рассказывает участковый. – В квартире жила 95-летняя бабушка, которая чуть не плакала, когда объясняла, что ничего сделать с краном не может. Мне стало жалко ее, я купил новый кран и поменял его.

А вот старший лейтенант полиции Роман Тимирбаев из Горнозаводска тоже помог 88-летней бабушке, только он вывел потерявшуюся пенсионерку из леса.

- Это случилось в июне в поселке Теплая Гора, - рассказывает подробности полицейский. - В лесу потерялась бабушка, которая отправилась за черникой. Пенсионерка взяла в лес сотовый телефон, но на звонки не отвечала, позже выяснилось, что телефон она потеряла. Мы искали ее с 18.00 вечера до 23.00, обойдя за это время около 10 километров и наконец-то нашли! Бабушка оказалась сильной духом и не отчаивалась, пытаясь в это время сама найти выход из леса.

В непростой ситуации пришлось оказаться и майору полиции Альберту Таразову из Бардымского муниципального района.

- К нам в отдел позвонила гражданка и сообщила, что ее сожителя избили, - рассказывает участковый. – На месте выяснилось, что вызов был ложный. Через час от нее же поступило еще одно сообщение, на этот раз женщина жаловалась, что теперь сожитель избил ее. Но факт нанесения побоев тоже не подтвердился. Вскоре поступило и третье сообщение, где женщина жаловалась, что приезжавший сотрудник полиции унес с собой ее сотовый телефон. Выяснилось, что мобильник у нетрезвой гражданки спрятал сожитель, чтобы она лишний раз не вызывала полицию.

Еще в одной семейном конфликте пришлось разбираться капитану полиции Николаю Богадину из села Кондратово в Пермском районе.

- Несколько раз я выезжал к пожилой семейной паре, обоим по 80 лет, - рассказывает участковый. - Жена жаловалась на мужа, который ревновал ее к умершему несколько лет назад соседу. У пенсионера были проблемы с памятью, и ему постоянно приходилось напоминать, что никакой угрозы для его семейной жизни нет.

За этих и других участников конкурса «Народный участковый»-2021 желающие могут проголосовать на сайте краевого главка. С 11-20 сентября пройдет первый региональный этап конкурса. В этом отборочном туре приняли участие лучшие представители участковых уполномоченных полиции, несущих службу во всех городах, районах и селах Пермского края.

Второй этап, в ходе которого пермяки выберут лучшего участкового Прикамья, состоится с 7 по 16 октября. Выбранный победитель станет участником третьего этапа конкурса, который состоится с 1 по 10 ноября на официальном Интернет-сайте МВД России.