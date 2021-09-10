Николай Рыбаков: «Люди хотят, чтобы в стране наступили перемены»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермский край с визитом прибыл председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. В том числе он принял участие в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

Николай Рыбаков ответил на вопросы ведущих и радиослушателей.

- У вас в программе есть такая фраза – жизнь без страха. А что это значит?

- Для каждого человека, наверное, свое представление о том, что это такое – безопасность. Для многих это означает, что если кто-то окажется в тяжелой ситуации, то государство не бросит, поможет ему. И если он, допустим, заболеет, то не будет лежать в коридоре в больнице, а получит современную медицинскую помощь. И что лекарства в аптеках окажутся качественными, а не подделкой. И его дети будут ходить в хорошую школу. А беременной женщине не надо будет ехать за сотни километров в родильный дом, и она не будет бояться за то, как пройдут ее роды. Для кого-то это означает, что если он человек политически активный и будет участвовать в различных акциях, то его не будут преследовать за это. Для кого-то будет важным, чтобы вода из-под крана была чистой, и он не будет беспокоиться за то, что он пьет. Все это означает жизнь без страха.

- Чего нам сейчас всем не хватает, как нужно повернуть нашу реальность, чтобы жилось комфортно?

- Нам не хватает понимания, что нам нужно обустраивать собственную страну и заниматься проблемами людей, которые в ней живут. Мы слишком ушли во внешнюю политику. Мы занимаемся тем, что прощаем долги странам и поддерживаем режимы, чтобы купить их лояльность. И завоевываем при этом, скорее, врагов, а не друзей. А мы выступаем за то, чтобы благоустраивать наши города, деревни и села, делать жизнь людей в нашей стране удобной, комфортной, безопасной. Вот это и есть альтернативный курс развития страны. Потому что сейчас в мире такая ситуация, что безопасность страны обеспечивается не танками, не пушками и даже не ядерным оружием. Смотрите, что произошло в Афганистане – помогло Америке ядерное оружие? Не помогло. Современное сильное государство – это то, в котором люди чувствуют себя защищенными, где они не боятся за свой завтрашний день и понимают, что они могут обеспечить себе комфортную жизнь. А если мы посмотрим на ситуацию, допустим, с доходами людей в Пермском крае, то, как и в других регионах, у каждого десятого доходы ниже прожиточного минимума. А треть из тех, кто работает в школах, получают зарплату ниже 15 тысяч рублей. Вы не можете при таких доходах покупать нормальные лекарства, продукты.

У нас есть программа, которая называется новая бюджетная политика, которая предлагает, чтобы было равное финансирование между местными бюджетами муниципалитетов, региональным и федеральным бюджетами. Потому что сейчас идет гигантский перекос в сторону федерального центра, а города и сельские поселения должны выпрашивать деньги либо у регионов, либо у центра для решения своих вопросов.

- Что нужно сделать в здравоохранении, чтобы в следующий раз, столкнувшись проблемами, подобными нынешней пандемии, мы не ощутили такого удара?

- Мы предупреждали, что оптимизация – сокращение коек в больницах, медучреждений, медперсонала - недопустима. Она болезненно отразилась на нашей стране. Больниц в Пермском крае за время оптимизации сократили почти 40 процентов. А больничных коек – 10 процентов. Это значит, что сокращались медучреждения, прежде всего, в малых городах. Мы открываем и ремонтируем фельдшерско-акушерские пункты, а врачей там нет. В скорой помощи нехватка кадров составляет третью часть. Регион считается одним из благополучных, но людей не хватает. Прикамье занимает 10 место по убыли населения и 63 место по ожидаемой продолжительности жизни. Что это означает? То, что люди, достигнув успеха в своем профессиональном развитии, понимают, что они дальше не могут реализоваться и уезжают. Они не просто ходят выживать, а стремятся получить комфортную жизнь, но добиться ее не могут. И из-за неблагоприятной экологической обстановки, и из-за того, что не могут получить качественную медицинскую помощь, и потому что в регионе очень много детей учится во вторую смену. Или еще один важный показатель, не дай бог с ним кому-то столкнуться, – это по времени прибытия скорой помощи. Это очевидная проблема в регионе – по этому показателю Пермь занимает 63 место, а по доезду на место ДТП и вовсе 84 место.

- Как можно помочь людям в период пандемии?

- У нас есть целый пакет мер, которые нужно было принять – и мы продолжаем на нем настаивать – по помощи людям в период пандемии. Потому что сейчас она очень по многим ударила. Надо подумать, как люди, которые лишились дохода в это время, должны оплачивать коммунальные платежи, аренду квартир. Мы считаем, что государство должно помочь им в этом. Сейчас нужно отменить налоги на малый бизнес, чтобы предприниматели встали на ноги, и те предприятия, которые закрылись, могли бы открыться и снова развиваться и создавать рабочие места. Мы будем добиваться в Государственной думе, чтобы эти предложения были приняты. Потому что у государства имеются сейчас для этого ресурсы – есть фонд национального благосостояния. Мы считаем, что примерно 2,5 триллиона из 14 триллионов рублей должны быть потрачены на помощь людям, потому что они находятся в тяжелейшей ситуации, которая ухудшилась в ходе пандемии. Причем, абсурдность ситуации заключается в том, что фонд благосостояния в тот год, когда нужно было помогать людям, увеличился в два раза.

- Надеетесь ли вы на преодоление 5-процентного барьера и прохождение в Госдуму?

- Я убежден, что мы преодолеем 5-процентный барьер и пройдем в Госдуму. Да, мы не будем составлять в ней большинство. Мы, как и раньше, будем небольшой, но боевой и очень профессиональной партией. Мы будем убеждать другие фракции нас поддержать, например, по социальным вопросам. Но есть вещи, которые мы можем сделать, не дожидаясь поддержки. Мы подписали с нашими кандидатами в Госдуму обязательства перед избирателями о том, что нужно изменить стиль работы депутатов. Мы откажемся от 75 процентов заработной платы и будем отчислять эти деньги в благотворительные фонды для помощи детям. Депутатская зарплата в Госдуме сейчас составляет больше 460 тысяч рублей, а в целом на содержание депутата тратится 3,5 миллиона в месяц. Этого хватило бы на пенсию для 267 пенсионеров. Мы откажемся от служебного транспорта, от билетов на самолеты в бизнес-классе, от проживания в люксах в гостиницах. Это невозможно, что депутаты сейчас настолько оторваны от жизни простых людей, словно небожители какие-то, которые решают, как всем лучше жить.

- Ваши кандидаты понимают, что им нужно будет работать для людей?

- У нас, как у оппозиционной партии, другого варианта нет. Если мы не будем работать с людьми, в следующий раз вы за нас никогда не проголосуете. Очень важно чтобы была именно такая цепочка – «Яблоко» в муниципальных представительных органах, в Законодательном собрании и в Госудме. Потому что часть вопросов можно содержательно решать на законодательном уровне. Например, у нас есть в программе требование об абсолютном запрете застройки городских парков. И когда я приезжаю в Пермь, я знаю, что здесь постоянно предпринимаются попытки сокращения Черняевского леса, изменения его границ. А это один из городов, где необходимо развитие зеленых зон для улучшения качества воздуха. Например, есть такой проект - «Чистый воздух для голубого неба»: старшеклассники изучают на шоссе Космонавтов состояние воздуха и говорят, что там даже нельзя сидеть на остановках, потому что очень загрязнен воздух. Так что должен быть федеральный закон, который запретит застройку городских лесов.

- Что, на ваш взгляд, волнует сейчас больше всего жителей края? Какие вопросы вам задают люди?

- Очень много людей хотят, чтобы в стране наступили перемены. Чтобы было понятно, что мы не в политическом болоте, что у нашей стране есть политическое будущее, чтобы молодые люди перестали уезжать, что мы займемся благоустройством наших городов.

НАША СПРАВКА

Напомним, голосование по выборам депутатов в парламент страны, законодательные и представительные органы власти будет проходить 17, 18 и 19 сентября. Жители Пермского края выберут депутатов городской думы, Законодательного собрания и Государственной Думы.

Своих кандидатов выдвинули 14 избирательных объединений, всего на выборы в Прикамье заявилось более 2000 кандидатов, из них зарегистрировано 1839 кандидатов.