«5 континентов» под куполом цирка: легендарное Шоу Гии Эрадзе приезжает с гастролями в Пермь

Участники проекта завоевали более 20 международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать, творить

В Пермь с гастролями приезжает легендарное Шоу Гии Эрадзе. Пермскому зрителю хорошо знакомо творчество Короля манежа и его вечное искусство удивлять. В этот раз гостей и жителей города ждет незабываемое зрелище, абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. Участники проекта завоевали более 20 международных наград, в буквальном смысле объехали все пять континентов и объединились на одном манеже, чтобы восхищать, творить! Рассказываем, что увидят зрители на невероятном шоу в Перми.

Поражающий воображение номер «Золотые рыбки». Перед зрителями предстанет настоящее морское дно, с рифами, удивительными морскими обитателями, в гармоничную жизнь которого врывается рыбацкий корабль, и с ударами грома разворачивается настоящая драма…

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Воздушный полет на высоте 23 метров без страховки. Редкий, невероятно сложный и зрелищный жанр, который неоднократно заставит зрителей замирать и восклицать «ах».

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Единственный в России номер с группой дрессированных канадских бизонов, в котором артист предстанет в образе великого викинга.

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Силовая пара «Шахматы» покорит сердца настоящих ценителей циркового искусства: победители 10-го телепроекта «Минута Славы, исполнители рекордных трюков предстанут в образах шахматных Королей, чьи подданные разыграют самую интригующую партию на поле боя.

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Историю настоящей любви Мальвины и Пьеро представят воздушные гимнасты на ремнях .«Принцесса Российского цирка» Татьяна Махортова будет балансировать на зеркальном шаре в окружении шести пар балета, грациозно вращая 40 хула-хупов!

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Зрители увидят на манеже одновременно 10 хищников: тигры, леопарды, лигры, пантеры под руководством рекордсменов по количеству международных наград, Заслуженных артистов России Наталии и Андрея Широкаловых

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Групповая акробатика на веоблюдах, праздник страсти и огня и другие умопомрачительные трюки и феерические представления ждут всех гостей и жителей города: - 120 артистов, более полутора тысяч уникальных костюмов, аттракционы с участием тигров, лилигров, леопардов, черных пантер и других представителей фауны, искрометные, талантливые, экспрессивные артисты будут проводниками зрителей в чарующий мир «5 континентов» на протяжении всего спектакля, - говорят организаторы представления.

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Представления начнутся 18 сентября, подробноcти: https://circus-perm.ru/