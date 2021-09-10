Театр-Театр вновь облицуют мрамором и увеличат количество мест для зрителей

Здание театра было построено в 1982 году. Фото: архив "КП"

В этом году Театр-Театр открыл свой 95-й сезон. Первый спектакль театра рабочей молодежи - «Броненосец «Потемкин» по драматической поэме Георгия Шенгели - состоялся 14 марта 1927 года. А спустя почти 55 лет драмтеатр переехал в специально построенное для него здание. Известное всем пермякам беломраморное здание на улице Ленина открылось 7 октября 1982 года.

Впрочем, беломраморным театр простоял не слишком долго. В начале 2000-х мраморную плитку, которой был облицован фасад здании, заменили на керамическую. Тяжелые каменные плитки начали падать на землю. Поэтому от них решили отказаться – во избежание несчастных случаев.

Но в рамках реконструкции, приуроченной к 300-летию Перми, здание приобретет первоначальный облик.

- Керамическая фасадная плитка будет полностью заменена на мраморную, - рассказали в театре. - Работы по переоблицовке колосниковой башни были завершены в прошлом сезоне, за ближайшие полтора года все здание «оденется» в мрамор.

«Сцена-Молот» станет «черной коробкой»

Этой осенью начнется текущий ремонт «Сцене-Молот». Зал малой сцены превратится в «черную коробку», которую за считанные минуты можно преобразовать в полноценный зрительский амфитеатр или пустую, свободную от кресел площадку.

- Благодаря такому решению пространство «Сцены-Молот» можно будет использовать для проведения мероприятий самого разного формата - от классических спектаклей до экспериментальных перформансов и концертов, - рассказали в театре. - Обновленное пространство малой сцены Театра-Театра зрители увидят уже в начале 2022 года.

Фойе «Сцены-Молот» станет значительно просторнее, так как перенесут и сделают более компактной барную стойку.

Мест станет больше

А в мае будущего года начнутся основные работы по реконструкции зрительного зала и фойе Театра-Театра.

В партере зрительного зала вместо одного центрального прохода появятся два. Расстояние между рядами увеличится, чтобы зрителям было удобнее проходить к своим местам. В зале установят новые итальянские кресла, позволяющие откинуть спинку.

Боковые ложи будут ликвидированы. Зато на балконе, который несколько лет назад был превращен в техническое помещение, вновь появятся места для зрителей – около 200. Из трех VIP-лож позади амфитеатра останется только две: в центральную переедет пульт звукорежиссера, который сейчас находится прямо в зале.

- В итоге количество мест в зале увеличится с нынешних 596 до 838, в том числе будет 32 откидных места на случай полного аншлага и 8 съемных кресел, которые можно будет удалить, чтобы поставить коляску маломобильного зрителя, - отметили в Театре-Театре.

А еще в зале установят новую систему вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха. Заменят театральный занавес.

Театр начинается с вешалки

Театральный гардероб переедет на новое место – в глубину нижнего фойе, что позволит расширить место для прогулок зрителей. По обе стороны от главного входа разместятся две кофейни. На уровне балкона будет оборудовано новое кафе, где зрители смогут посидеть за столиками. Останутся на своих местах два бара на уровне амфитеатра.

Увеличится количество туалетных комнат. Те, что находятся ныне на нижнем этаже, перенесут под лестницы. Дополнительные появятся на уровнях амфитеатра и балкона.

Большое фойе, где обычно прогуливаются зрители, превратится в арт-площадку с профессиональной акустикой, мобильными сценами, экспозиционными панелями и специальным светом. Здесь будут проходить выставки, концерты и другие мероприятия.

Реконструкция большого зала и фойе будет продолжаться восемь месяцев – до декабря 2022 года. На это время запланированы большие гастроли труппы театра по Пермскому краю и России. Ряд спектаклей пройдут на планшете сцены Театра-Театра.

В рамках обновления театра возле него появится парковка для посетителей. А на участке за Театром-Театром будет благоустроен сквер.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Как строился драмтеатр

Михаил Плеханов отвечал за строительство драмтеатра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почетный гражданин Перми Михаил Плеханов, работавший в 1970-1992 годах главным инженером УКСа Пермского горисполкома, рассказал, как велось строительство драматического театра.

- На первом этапе мы забили сваи под драмтеатр. На эспланаде появилось целое свайное поле из 1200 свай. Но затем финансирование прекратилось, стройка была остановлена, и частокол из свай простоял несколько лет. Затем, когда работы были возобновлены, эти сваи надо было срезать под проектную отметку. В каждом свае просверлили несколько отверстий, заложили туда пакетики со взрывчаткой и подорвали. После взрывов осталось только разрезать арматуру и убрать осколки свай.

Когда здание было построено, выяснилось, что в цокольном этаже, где расположены туалетные комнаты, люди не могут находиться, жаловались, что сразу начинали плохо себя чувствовать. Оказалось, что причина в токах Фуко (вихревые токи, возникающие под действием переменного магнитного поля – Авт.). Они возникали, потому что с одной стороны по улице Коммунистической шли трамвайные пути, а с другой - на улице Ленина – были троллейбусные провода. И между ними, на глубине полутора метров под землей, появились токи Фуко. Нам пришлось проделать вокруг здания театра 12 скважин глубиной в 6 метров и залить их свинцом. После этого токи Фуко прекратили воздействовать на театр.

Первым этапом стала забивка свай. Фото В.В. Реймерса из архива города Перми

Когда был создан зрительный зал, мы проверили акустику. Все ряды заполнили курсанты ВКИУ. Они должны были определить, везде ли слышно то, что говорится со сцены. И оказалось, что в рядах, находящихся выше и ниже центрального прохода, - «глухие зоны», где звук пропадает.

Причиной этого стала отделка зрительного зала. По проекту предполагалось отделать зал карельской березой, но после пожара в московской гостинице «Россия» деревянную облицовку запретили, несмотря на то, что противопожарную пропитку. И зал облицевали натуральным камнем, зеленым змеевиком. А он гасил звуки. Пришлось ставить два динамика, чтобы они покрывали эту глухую зону. (В рамках нынешней реконструкции будут применены особенные отделочные материалы, чтобы в зале не было «глухих» зон, а всю электроакустику заменят на оборудование премиум-класса. – Авт.)

Фонари с персонажами популярных спектаклей, установленные на балконе театра, по проекту должны были вращаться. В это время на заводе Ленина делали перископы для подводных лодок. Я обратился к директору завода и по особому заказу нам сделали аналогичный механизм, благодаря которому фонари могли бы крутиться.