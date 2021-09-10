Антон Немкин: Современная школа дает новые возможности для учеников

Фото: Сергей Королев

В поселке Сылва учеников принял новый трехэтажный корпус школы имени поэта Василия Каменского. Здание построено по национальному проекту «Образование». В нем не только светлые просторные классы, современное учебное оборудование, но и современными дизайном, который тоже является частью образовательного процесса.

Благодаря ему, школьники даже во время перемен могут изучать историю родного края. На стенах рекреаций изображены достопримечательности края и музеи, а рядом – QR-коды.

- Школьники просто наводят экран телефона на QR-код и узнают информацию о том или ином объекте, или посещают музей в онлайн режиме, - пояснила директор школы Вера Дудорова.

Необычный дизайнерский подход к оформлению школьного пространства оценил член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» Антон Немкин, посетивший Сылву во время рабочей поездки.

- Я рад за жителей Сылвы, за ребят, которые ходят в эту школу. Материально-техническое состояние на 100 процентов соответствует современным требованиям. Учебные кабинеты оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя и интерактивными досками. Есть спортзал, столовая, кабинеты логопеда и психолога, а также современный информационно-библиотечный центр с компьютерами и читальным залом. Уверен, что ребята будут учиться в этих стенах с удовольствием, - подчеркнул Антон Немкин.

Школа имени поэта Василия Каменского является единственной в поселке. Нагрузка на образовательное учреждение была огромной. Именно поэтому появления нового корпуса ждали все жители Сылвы. Новое здание рассчитано на 300 учеников и полностью соответствует новым образовательным стандартам.

- Я вспоминаю, в каких школах училось мое поколение, и это, конечно, колоссальная разница. Здорово, что в школах внедряются современные технологии, и у ребят появляется столько новых возможностей, - подчеркнул Антон Немкин.

Старое здание школы тоже не осталось без внимания. Здесь проведены масштабные ремонтные работы, выполнена облицовка фасада в едином стиле с новым корпусом.