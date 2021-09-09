Коронавирус в Перми, последние новости на 10 сентября 2021 года: суточный прирост заболевших продолжает постепенно снижаться

Фото: permkrai.ru

В Прикамье коронавирусная инфекция за сутки подтвердилась у 456 человек. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что 31 человек проходит лечение в больницах, 425 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Среди заболевших 72 ребенка.

Скончались за сутки 22 пациента с ковидом. А общее число заболевших в Пермском крае достигло 91 930.

По информации Роспотребнадзора, на 9 сентября новые заболевшие COVID-19 выявлены в 26 муниципалитетах Пермского края.

Больше всего – 212 – выявили в Перми. Далее идет Лысьва, где обнаружено 54 заболевших. На третьем месте идет Чусовской городской округ. Там зафиксировано 37 случаев заболевания.

Фото: permkrai.ru

В Пермском муниципальном районе COVID-19 выявили у 21 жителя. В Добрянке – у 19, в Березниках и Соликамске – у 18. В Кудымкаре – у 14. В Краснокамске коронавирус нашли у 12 горожан. В Губахе – у 7. А по 6 человек заболели в Кизеле и Кудымкарском муниципальном округе, по 5 – в Горнозаводском городском округе и Чайковском, по 4 – в Ильинском городском округе и Кунгуре.

По 2 случая COVID-19 выявлено в Чернушинском городском округе, Гайнском, Косинском и Куединском муниципальных округах. По одному заболевшему обнаружено в шести территориях Пермского края. Это ЗАТО Звездный, Чердынский городской округ, а также Березовский, Сивинский, Юрлинский и Юсьвинский муниципальные округа.