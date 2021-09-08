Как преобразилась школа искусств в Кунгуре благодаря национальному проекту «Культура»

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Впервые за новую историю России наше государство обратило внимание на сферу культуры, организовав отдельный национальный проект «Культура», который стартовал в 2019 году. В него входит подпроект «Культурная среда», одна из задач которого – совершенствование материально-технической базы музыкальных школ. Пермские учреждения культуры три года подряд принимают участие в проекте и получают федеральное финансирование: здесь и ремонты зданий, и покупка оборудования, и новые музыкальные инструменты. У кунгурской школы искусств есть собственный детский оркестр русских народных инструментов. По словам директора школы Ольги Овчинниковой, самая большая статья расходов - это музыкальные инструменты, но благодаря национальному проекту «Культура» еще в 2020 году школе удалось осуществить давнюю мечту.

- Было выделено 5 миллионов рублей. Из них 275 тысяч - местный бюджет, остальные - федеральные и краевые средства. Так как наша школа искусств имеет несколько отделений, то мы постарались каждому отделению приобрести что-то новое: фортепианному отделению мы приобрели 4 пианино, народному отделению мы приобрели 13 струнно-щипковых инструментов для оркестра русских народных инструментов. Мы очень довольны, руководитель доволен таким приобретением и, конечно же , для них удовольствие играть на новых инструментах, они издают приятный и качественный звук, - рассказала Ольга Овчинникова.

И если в прошлом году школа приобрела новые музыкальные инструменты и методические материалы, то в этом году, продолжая участвовать в национальном проекте, за лето при поддержке краевого министерства культуры был обновлен фасад здания. На его капитальный ремонт было потрачено 1 миллион 600 тысяч рублей.