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Общество8 сентября 2021 16:00

Как преобразилась школа искусств в Кунгуре благодаря национальному проекту «Культура»

Пермские учреждения культуры три года подряд принимают участие в проекте и получают федеральное финансирование
Евгения РОМАНОВА
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Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Фото предоставлено Министерством культуры Пермского края

Впервые за новую историю России наше государство обратило внимание на сферу культуры, организовав отдельный национальный проект «Культура», который стартовал в 2019 году. В него входит подпроект «Культурная среда», одна из задач которого – совершенствование материально-технической базы музыкальных школ. Пермские учреждения культуры три года подряд принимают участие в проекте и получают федеральное финансирование: здесь и ремонты зданий, и покупка оборудования, и новые музыкальные инструменты. У кунгурской школы искусств есть собственный детский оркестр русских народных инструментов. По словам директора школы Ольги Овчинниковой, самая большая статья расходов - это музыкальные инструменты, но благодаря национальному проекту «Культура» еще в 2020 году школе удалось осуществить давнюю мечту.

- Было выделено 5 миллионов рублей. Из них 275 тысяч - местный бюджет, остальные - федеральные и краевые средства. Так как наша школа искусств имеет несколько отделений, то мы постарались каждому отделению приобрести что-то новое: фортепианному отделению мы приобрели 4 пианино, народному отделению мы приобрели 13 струнно-щипковых инструментов для оркестра русских народных инструментов. Мы очень довольны, руководитель доволен таким приобретением и, конечно же , для них удовольствие играть на новых инструментах, они издают приятный и качественный звук, - рассказала Ольга Овчинникова.

И если в прошлом году школа приобрела новые музыкальные инструменты и методические материалы, то в этом году, продолжая участвовать в национальном проекте, за лето при поддержке краевого министерства культуры был обновлен фасад здания. На его капитальный ремонт было потрачено 1 миллион 600 тысяч рублей.

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