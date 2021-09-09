Пять важных вопросов о выборах-2021: как будет проходить в Пермском крае избирательная кампания

Избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Когда можно проголосовать?

В связи с коронавирусом выборную кампанию решили растянуть на три дня, чтобы не создавать на избирательных участках толкучки и соблюдать социальную дистанцию. Выборы пройдут с 17 по 19 сентября, с восьми утра до восьми вечера.

Кого выбираем?

На территории Пермского края, как и всей России, пройдут выборы в Государственную Думу. Голосование будет проходить и по партийным спискам, и по одномандатным округам - за конкретных кандидатов. Пермский край поделен на 4 избирательных округа, в каждом из которых живет примерно по 500 тысяч избирателей.

В эти дни состоятся и выборы в Законодательное Собрание Пермского края. 30 депутатов будут избраны по партийным списками, а 30 - по одномандатным округам. Среднее количество избирателей в каждом округе составляет 70 тысяч.

В предыдущем созыве ЗС работали представители четырех партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. В результате выборов в законодательный орган могут войти депутаты и от других партий. Претендуют на места в краевом парламенте по партийным спискам «Партия пенсионеров за справедливость», «Новые люди», «Яблоко», «Коммунисты России» и другие - всего в избирательные бюллетени будут включены названия десяти политических объединений.

Шесть партий- «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», «Яблоко» - выдвинули своих кандидатов и по одномандатным округам.

Также в ряде территорий -в Соликамске, Большой Соснове и Кудымкаре - пройдут выборы представительных органов. Будут выбирать депутатов городской Думы и в Перми: 22 - по одномандатным округам и 14 - по партийным спискам.

По одномандатным округам в Перми заявлялись 159 кандидатов. Зарегистрированы из них 124. В итоге в каждом из округов пермякам предстоит сделать свой выбор из 4 - 7 претендентов. Часть кандидатов идут от партий, часть - как самовыдвиженцы.

Кто может вызвать избирательную комиссию на дом?

Перечень причин для приглашения членов избирательной комиссии домой в этом году расширили. Теперь это не только болезнь или инвалидность, но и уход за ребенком, плохое самочувствие или соблюдение режима самоизоляции. То есть если вы боитесь заразиться на избирательном участке, вы можете вызвать комиссию на дом.

Для этого надо до 14 часов 19 сентября подать заявление в свою участковую избирательную комиссию письменно или по телефону. Номер можно найти в приглашении на выборы, которое рассылается по почте. До 14 сентября можно подать заявление через личный кабинет портала ГосУслуги.

Можно ли проголосовать не на своем избирательном участке?

- Теперь вместо открепительных удостоверений применяется механизм «Мобильный избиратель», - рассказали в краевом избиркоме. - Избиратели на выборах в Госдуму или Законодательное Собрание могут выбрать любой из участков, на котором удобно проголосовать. Но для этого надо до 13 сентября написать заявление о выборе такого участка.

А на муниципальных выборах, в том числе в Пермскую городскую Думу, «Мобильный избиратель» не применяется. А значит, чтобы проголосовать за кандидатов в Думу, все равно надо в один из дней, с 17 по 19 сентября, прийти на избирательный участок по месту прописки.

Что делать, если случайно испортили бюллетень?

Бывает, хотели поставить галочку в одну графу, но промахнулись и случайно поставили в соседнюю. Зачеркивать ненужный значок и вписывать правильный - нельзя. Бюллетень будет считаться испорченным. А в случае совершения ошибки надо сдать испорченный бюллетень и получить взамен него новый.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В большинстве округов лидеры известны

В чем особенности выборной кампании-2021 в Пермском крае, рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) политконсультант Людмила Ознобишина.

- Основная интрига этих выборов - какой будет явка. Пермский край никогда не отличался высокими показателями. Бурное обсуждение политической ситуации в соцсетях не приводит к тому, что люди идут на избирательные участки. В интернете все знают, как надо управлять государством, но как доходит до дела - приходят на выборы примерно 35 процентов.

И при достаточно высоком количестве кандидатов, в регионе не так много округов, где происходит реальная конкурентная борьба. Пять лет назад на выборах в Законодательное Собрание конкурентными были 25 процентов всех округов, а в ряде округов не было понятно, кто победит, до самого финала, до окончания подсчета голосов. Сейчас таких округов намного меньше. В ЗС - это всего два-три округа, то есть конкурентная борьба идет в 10 процентах округов, в остальных ситуация уже практически понятна, лидеры давно определились.

На выборах в Пермскую городскую Думу ситуация поживее- конкурентная борьба разворачивается в 5-6 округах, в некоторых из них исход далеко не предрешен.