В Пермском педуниверситете вскрыли «Капсулу времени»

В вузе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 25 лет назад

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет 9 сентября отметил 100-летний юбилей. В честь этого события в вузе вскрыли «Капсулу времени», заложенную 25 лет назад, и прочитали послание преподавателей и студентов, написанное в 1996 году.

«Мы надеемся, что традиции нашего поколения перейдут к вам: бережно хранить, сохранять то, что было достигнуто нами. Будут продолжены новыми пожеланиями. Увы, не все из нас доживут до этого дня, когда вы будете читать это письмо. Но мы все сегодня улыбаемся вам и верим, что вы умнее, талантливее, человечнее нас, что вы бережете нашу хрупкую планету и профессия учителя так же престижна, так же значительна. И, конечно же, уже стала историей наша работа в 20 веке. Мы оставляем вам свое дело, свое призвание, это наша жизнь, наши достижения, наши надежды. Мы работали для школы, работали для науки, мира и счастья. Надеемся, что не напрасно. И вы идете этим же путем», - было выведено каллиграфическим почерком на листе бумаги, помещенной в капсулу.

Послание потомкам

Кроме послания в «Капсулу времени» положили значок, выпущенный к 75-летию вуза, и шкатулку.

- Я помню, как закладывали эту капсулу, - рассказал "Комсомолке" кандидат исторических наук, доцент педуниверситета Михаил Нечаев. - В главном корпусе было торжественное мероприятие. В холле собралось около ста человек - все руководство пединститута, студенты. И тогдашний ректор вуза Игорь Севастьянович Капцугович замуровал капсулу в стену.

Студенты и сотрудники ПГГПУ заложили новую капсулу - «Грядущему поколению».

Спустя четверть века история повторилась. Вскрыв стену и прочитав послание из 20-го века, сотрудники ПГГПУ заложили новую капсулу - «Грядущему поколению». В ней будет храниться послание потомкам, которые откроют капсулу времени в 2046 году, а также телефон с фото и видеозаписями, на которых была заснята церемонии вскрытия капсулы. Свое послание с пожеланиями счастья будущему поколению оставили и студенты университета. А еще ректор вуза Константин Егоров вложил в нишу подарок-сюрприз для своего коллеги, который будет возглавлять педуниверситет в 2046 году.