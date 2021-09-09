По Пермскому краю прокатилась юбилейная «Волна здоровья»

Возможность заявиться на консультацию была у самих пациентов: сделать это можно было в интернете Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- У меня сынок родился с побелевшим зрачком, в чем причина, врачи долго понять не могли, - говорит жительница Добрянки. - В итоге правильный диагноз нам поставили столичные медики, они и провели операцию. На теплоход «Северная сказка» с врачами из Москвы мы приехали, чтобы понять, нужно ли нам делать вторую операцию, и как идет восстановление. Нам предложили приехать на консультацию в нашей поликлинике, и мы сразу согласились, ведь участие в акции «Волна здоровья» - это уникальная возможность для тех родителей, у кого растут детки с какими-либо патологиями, поговорить с высококлассными врачами.

На теплоходе - самое высокотехнологичное оборудование

8 сентября на Перми I причалил необычный теплоход «Северная сказка». Уникален он тем, что на борту комфортабельного речного судна приехали в наш город десятки ведущих российских экспертов из лучших медицинских центров страны. С собой у них было высокотехнологичное диагностическое оборудование, которое позволяет выявить редкую патологию и поставить самый сложный диагноз.

На борту теплохода отправились в путь по городам России высококлассные неврологи, кардиологи, отоларингологи и акушеры-гинекологи. В обследовании приняли участие специалисты профильных федеральных медицинских центров ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева», ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н.Федорова», ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И.Кулакова» и ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России.

Главная задача лучших российских врачей - осмотреть пациентов с тяжелыми патологиями, ведь основная цель Всероссийской акции - это адресная помощь детям, страдающим пороками сердца, нарушениями зрения и слуха и другими заболеваниями. На консультацию к высококлассным специалистам приехали сотни взрослых и маленьких жителей со всего Пермского края.

Пермские медики смогли поучиться у экспертов из Москвы

Возможность заявиться на консультацию была у самих пациентов: сделать это можно было в интернете.

- А со стороны Министерства здравоохранения вопрос о необходимости консультации решали лечащие врачи, - пояснила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. - Далее Минздрав по рекомендациям врачей сформировал списки, и приехавшие специалисты осмотрели 8 сентября 190 детей и 48 взрослых - в Перми, а 9 сентября - 140 детей и 58 взрослых в Чайковском. Это прекрасная акция, ведь за год мы отправляем в федеральные центры 1300 - 1400 детей, и когда за один день нам удастся осмотреть 330 детей из этого списка, это просто огромная цифра!

Главная задача лучших российских врачей - осмотреть пациентов с тяжелыми патологиями Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А для самих пермских медиков «Волна здоровья» - это возможность пообщаться и поучиться у московских коллег, ведь многие тяжелобольные пациенты приехали на борт «Северной сказки» со своими врачами. Пермским медикам самим было важно обсудить с московскими экспертами тонкости лечения сложных заболеваний и понять, как им далее вести своих сложных пациентов.

- Второй год мы безвыездно работаем на COVID-19, а эта акция - прекрасная возможность обсудить профессиональные вопросы, - отметила министр здравоохранения Прикамья. - Очень приятно, что при всей своей загруженности Лео Бокерия, который много лет назад организовал «Волну здоровья», думает о простых людях, о детях и здоровом образе жизни. Поверьте, это дорогого стоит! Слова искренней благодарности мы выражаем и всем нашим гостям-коллегам. Мы понимаем, что они оторвались от работы и поехали по городам России. И для них это не отдых, а напряженный ежедневный труд. И именно благодаря этому у пермяков, принявших участие в акции, появилась возможность получить медицинскую помощь на самом высоком уровне. Поклон всем этим врачам и большая благодарность!

- Этот проект проводится один раз в год, и я сам был свидетелем того, насколько близко это людям, и насколько они благодарны врачам, которые выполняют эту миссию. На акцию приезжают самые опытные специалисты, которые могут ответить на все вопросы, касающиеся их специальности. В этом году мы проводим пятнадцатую, юбилейную «Волну здоровья» и для общественного проекта это достаточно значимая цифра, - отметил сам Лео Бокерия, сопредседатель Оргкомитета акции, президент «Лиги здоровья нации», Главный внештатный сердечно-сосудистый хирург Минздрава России, академик РАН.

Еще одна цель акции - это популяризация здоровья

- Еще одна важная цель «Волны здоровья» - это популяризация здорового образа жизни и физической культуры и спорта, - отметил вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов. - В прошлом году Всероссийская акция не могла состояться по понятным причинам. Мы и в этом году долго думали, но регионы настаивали на ее проведении, ведь из-за пандемии коронавируса нередко упускается помощь тем сложным пациентам, кому она очень необходима. И врачи отправились в путь. А в целом, следить за своим здоровьем нужно системно, каждому человеку нужно жестко поставить себе цель: я каждый год прохожу диспансеризацию, чтобы постоянно следить за своими основными параметрами: весом, давлением, сахаром и холестерином.

К слову сказать, в последние годы в Перми многое делается для того, чтобы у жителей города была возможность вести правильный образ жизни. Во дворах для занятий спортом открываются спортивные площадки с тренажерами, ремонтируются скверы, а на днях на городской набережной открыли спортивную часть с беговыми дорожками, площадками для занятий теннисом, баскетболом и волейболом и зоной воркаута.

Все те часы, пока теплоход «Северная сказка» стоял у причала в Перми и Чайковского, на борту судна шли приемы пациентов. Работа была организована очень слаженно, график расписан по минутам. При необходимости пациентам с ограниченными возможностями здоровья помогали передвигаться по теплоходу волонтеры.

Часть из осмотренных пациентов получили квоты на лечение в федеральные центры, «Волна здоровья» дала им шанс поправить свое здоровье в лучших российских клиниках. Остальные пациенты узнали рекомендации по схеме лечения дома.

Только цифры

«Волна здоровья»-2021» стала особенной, 15-й по счету. Начиная с 2006 года она прошла по всем судоходным рекам России и побывала в более чем 50 городах страны. Консультации за эти годы получили более 12 тысяч детей со сложными диагнозами. В 2021 году Всероссийская акция прокатилась по Каме и Волге, а ее городами-участниками стали, в том числе Пермь и Чайковский.