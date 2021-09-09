МФЦ и волонтеры помогают пожилым пермякам осваивать современные технологии

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Пожилым людям порой бывает сложно обращаться с цифровой техникой: входить в интернет, оплачивать онлайн услуги ЖКХ или записываться на прием к врачу через портал Госуслуги. Поэтому Пермский МФЦ совместно с «Цифровой долиной Прикамья» и региональными волонтерами начал проект по повышению цифровой грамотности населения.

В течение нескольких месяцев сотрудники МФЦ и волонтеры помогают жителям старшего поколения освоить современные онлайн-сервисы, благодаря которым они могут получать государственные и муниципальные услуги. По словам члена Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ, инициатора создания «Цифровой долины Прикамья» Антона Немкина, проект уже показал востребованность среди жителей.

- Старшему поколению особенно трудно было в период самоизоляции. У молодого поколения с переходом на самоизоляцию глобально ничего не изменилось: мы, как и прежде, могли продолжать работать, общаться с друзьями, заказывать доставку на дом и получать услуги онлайн. Все это благодаря цифровым технологиям и Интернету. Большинству пожилых людей это было недоступно, поскольку они не владеют этими навыками, - рассказал Антон Немкин.

Первое в этом учебном году мероприятие в рамках общеобразовательной программы прошло 6 сентября в отделении «Мои Документы» на улице Куйбышева,9 в Перми. В обучении приняли участие 8 человек. Пенсионерам помогли овладеть основами работы с компьютером, разобраться, что такое личный кабинет на портале Госуслуг, как им пользоваться, какие услуги можно там получить. Кроме того, участникам рассказали и о случаях телефонного и интернет-мошенничества, чтобы пенсионеры знали, как вести себя в таких случаях.

- Существует стереотип, что пожилые люди выпадают из общественной жизни. Курсы по цифровой грамотности - это их шанс идти в ногу со временем. Благодаря таким проектам пенсионеры становятся активными участниками информационного сообщества, получают возможность самостоятельно использовать современные технологии, - отметил Леонид Громов, руководитель ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ.

По словам волонтеров, за время работы проекта за консультационной помощью к ним обратилось более 200 человек.

- Когда позволила эпидемиологическая ситуация вместе с волонтерами решили провести такие своеобразные курсы на базе МФЦ для людей старшего поколения. На личном примере показывали, как использовать те или иные интернет-ресурсы, как пользоваться поисковыми системами. Одним словом, как улучшить качество своей жизни, не выходя из дома, - подчеркнул Антон Немкин.

Напомним, в регионе проводится масштабная работа по повышению доступности услуг и сервисов в электронном виде.

- Важно, чтобы получение любой услуги для жителей было качественным и комфортным. Но внедрения электронных сервисов для этого недостаточно: важно научить ими пользоваться тех людей, которые не имеют таких навыков, – подчеркивал губернатор Дмитрий Махонин.

Как отмечают организаторы, обучение цифровой грамотности будет проходить еще несколько месяцев. Более подробную информацию о проекте можно узнать, обратившись в колл-центр МФЦ по телефонам 8-800-23-43-275 или (342) 270-11-20, а также при личном обращении в МФЦ.