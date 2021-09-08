Коронавирус в Перми, последние новости на 9 сентября 2021 года: на дистанционное обучение переведены пять классов гимназии

Среди заболевших коронавирусом за сутки 57 детей. Фото: Евгения ГУСЕВА

За сутки в Пермском крае выявлено 458 новых случаев коронавируса. По информации Роспотребнадзора, 63 человека проходит лечение в больницах, 395 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. В числе новых пациентов - 191 мужского пола, 267 – женского. Среди заболевших 57 детей. Скончались за сутки 23 пациента с ковидом.

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 38 территориях за сутки. В лидерах по числу заболевших Пермь – 131 случай. На втором месте – Добрянский городской округ - 34 человека с инфекцией. На третьем месте – Краснокамский городской округ – 33 заболевших.

В Чусовском городском 29 заболевших, в Чердынском городском округе – 25, в Лысьвенском городском округе – 18, в Карагайском муниципальном округе – 17. По 15 человек заболели в Березниках и Пермском муниципальном районе.

Инфографика: Оперштаб.

В Гремячинском городском округе заболели 13 жителей. По 12 случаев в Верещагинском и Соликамском городских округах. В Ординском муниципальном округе 11 пациентов, в Чернушинском городском округе – 10, в Оханском городском округе – 9, в Очерском городском округе – 8. В Частинском муниципальном округе ковид выявили у 7 жителей, в Сивинском муниципальном округе – у 6.

По 5 случаев в Нытвенском городском округе, Кишертском и Кудымкарском муниципальных округах, по 4 – в Суксунском городском округе, Гайнском и Юсьвинском муниципальных округах, по 3 – в Бардымском муниципальном округе, Красновишерском городском округе и Чайковском. По 2 случая в Кизеле, Кунгуре, а также в Косинском, Кочевском, Уинском и Юрлинском муниципальных округах.

По одному заболевшему обнаружено в пяти территориях Пермского края. Это Губаха, Кудымкар, Еловский муниципальный округ, Горнозаводский и Октябрьский городские округа.

Общее число выявленных случаев с начала пандемии в регионе - 91 474.

Известно, что в Перми на дистанционное обучение были переведены пять классов гимназии № 6. Причиной стал, выявленный у детей коронавирус. Об этом сообщили в департаменте образования администрации Перми.

- На сегодняшний день в гимназии №6 подтверждено заболевание COVID-19 у пяти учащихся, - подтвердили «КП» в ведомстве. - В связи с этим обучение в пяти классах организовано в дистанционном формате. На сегодняшний день оснований для закрытия школы нет.